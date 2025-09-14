Czernohorszky: Kostenlose Trinkflaschen für Wiens Schulanfänger*innen – Gesundes Leitungswasser täglich griffbereit

Wien (OTS) -

„Unser Wiener Leitungswasser ist nicht nur von höchster Qualität, sondern auch das gesündeste Getränk für Kinder. Damit das Wassertrinken im Alltag verankert wird, ist es wichtig, schon in jungen Jahren Routinen zu schaffen. Mit den kostenlosen Trinkflaschen für alle Erstklässler*innen wollen wir genau das fördern“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Zum Start ins neue Schuljahr stellt die Stadt Wien – Wiener Wasser rund 17.000 Taferklassler*innen an den öffentlichen Volksschulen kostenlose Trinkflaschen zur Verfügung. Die Flaschen sind spülmaschinenfest, zu 100 Prozent recycelbar und werden von WienWork ausgeliefert.

Paul Hellmeier, Betriebsvorstand von Wiener Wasser, unterstreicht die Bedeutung: „In Wiens Schulen wird das Wassertrinken selbstverständlich. Leitungswasser steigert die Konzentration, ist gesund und reduziert Plastikabfall – es ist damit das ideale Getränk für Schüler*innen.“

382 Wiener Schulen sind mittlerweile „Wasserschulen“

Die Initiative „Wassertrinken in Schulen“, entwickelt von gutessen consulting und von Wiener Wasser getragen, setzt genau hier an. Heute nehmen bereits 382 Schulen teil. Rund 120.000 Schüler*innen trinken während der Unterrichtszeit ausschließlich Leitungswasser. Eigene Flaschen, regelmäßige Trinkrituale und pädagogische Begleitung helfen, das Trinken selbstverständlich zu machen. Auch Lehrkräfte und Eltern erhalten Unterstützung durch Infomaterialien und Tipps.

Warum Leitungswasser die beste Wahl ist:

Es steigert Konzentration und Lernfähigkeit.

Es ist kalorienfrei, beugt Übergewicht und Karies vor.

Es spart Verpackungsmüll und schützt das Klima.

Es ist in Wien von höchster Qualität und das am strengsten kontrollierte Lebensmittel.

Wiener Schulen erhalten weiterführende Informationen bei gutessen consulting (office@gutessen.at, Tel 0664/1508431).

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss)