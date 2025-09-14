BMIMI fördert KMU beim Schritt von der Forschung in den Markt

Wien (OTS) -

“Österreich ist ein Land mit hoher Innovationskraft: Im diesjährigen European Innovation Scoreboard der EU-Kommission wird unser Land als ‘Strong Innovator’ bestätigt. Die heimischen KMU mit ihrem großen Ideenreichtum tragen wesentlich zu diesem erfreulichen Ergebnis bei. Um die Klein-und Mittelunternehmen dabei zu unterstützen, den entscheidenden Schritt von der Forschung in den Markt zu schaffen und ihre Ideen in die Verwertung zu bringen, starten wir nun mit ‘Markt.Einstieg’ eine neue, zielgerichtete Förderschiene” , so Innovationsminister Peter Hanke.

Das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) stellt gemeinsam mit der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG pro Jahr rund 5 Millionen Euro zur Verfügung. Ziel von “Markt.Einstieg” ist es, die Verwertung von marktfähigen Prototypen zu beschleunigen, Marktrisiken abzufedern und so die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft des Standorts Österreich nachhaltig zu stärken. Über die FFG können Klein- und Mittelbetriebe einen nicht rückzahlbaren Zuschuss von bis zu 80.000 Euro erhalten. Frauengeführte Unternehmen und Projekte im Bereich der sozialen Innovation profitieren von einer Förderquote von 60 % und können bis zu 120.000 Euro erhalten.

“'Markt.Einstieg' ist ein essentieller Schritt in der Förderwertschöpfungskette der FFG – von der Idee über die Entwicklung bis zur erfolgreichen Verwertung. Wir erleichtern KMU mit einem unkomplizierten Zuschuss den Zugang zum Markt, schaffen neue Chancen speziell auch für frauengeführte Unternehmen und fördern zudem gezielt soziale Innovationen” , sagt Karin Tausz, Geschäftsführerin der FFG.

“ 'Das Programm Markt.Einstieg' stellt aus meiner Sicht das letzten Puzzlestück der FFG dar, um die Gründungs- und Innovationslandschaft von der Erstidee bis zum Markteintritt bestmöglich zu unterstützen”, sagt Balcosy-GF Florian Holzmayer. Für ihn ist das neue Förderangebot das richtige Folgeprojekt, um seine Innovationen, wie den Minibalkon für Fenster, zu vermarkten.

Die Förderung richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die in den letzten zwölf Monaten ein erfolgreiches FFG-Projekt abgeschlossen haben und nun den fertigen Prototyp in den Markt bringen wollen. Unterstützt werden Kosten für unter anderem:

Marktanalysen und Marketingkonzeption

Aufbau von Vertriebsteams und -kanälen

Business Development und Fertigungsüberleitung

Service: https://www.ffg.at/ausschreibung/markteinstieg-2025