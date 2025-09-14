  • 14.09.2025, 09:00:07
Reminder Aviso PK: Ein Zentrum für sexuelle Gesundheit als Leuchtturm für Österreich, Mo 15.9.2025, 10 Uhr

Die Aids Hilfe Wien, die Stadt Wien und die Krankenversicherungsträgern (ÖGK, SVS, BVAEB) präsentieren ein innovatives Projekt zu sexueller Gesundheit

Wien (OTS) - 

Wien bekommt im Jahr 2026 ein österreichweit einzigartiges Zentrum für sexuelle Gesundheit – niederschwellig, innovativ und mit Signalwirkung. Was bisher in Wien fehlte, wird nun Realität: Testung, Behandlung, Beratung und Prävention aus einer Hand. Bei der Pressekonferenz präsentieren die Aids Hilfe Wien gemeinsam mit der Stadt Wien und den Krankenversicherungsträgern (ÖGK, SVS, BVAEB) wie sie gemeinsam ein Leuchtturmprojekt für ganz Österreich schaffen – mit konkretem Zeitplan und Umsetzungsschritten und neuem Namen.

Wann: Montag, 15.9.2025, 10 Uhr / Zusätzliche Film- und Fotomöglichkeit: 10.45 Uhr – Baustellenführung im Haus

Ort: Aids Hilfe Wien, Mariahilfer Gürtel 4, 1060 Wien (Veranstaltungsraum 3. Stock)

Redner*innen: Mirijam Hall (Vorsitzende Aids Hilfe Wien, Agnes Streissler-Führer (stellvertretende Vorsitzende des Landesstellenausschusses der ÖGK in Wien), Peter Hacker (Wiener Gesundheitsstadtrat)

Geschäftsführerin der Aids Hilfe Wien:

Andrea Brunner

+43 664 88540980

brunner@aids-hilfe-wien.at

Stabstelle Presse der ÖGK

Tel: 05 0766-101132

presse@oegk.at

Mediensprecher Stadtrat Peter Hacker
Mag. Norbert Schnurrer
+43 1 4000 81233
norbert.schnurrer@wien.gv.at

