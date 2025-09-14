FPÖ – Schnedlitz: „Hier fliegen die Pensionen!“

Wien (OTS) -

„Die schwarz-rot-pinke Verlierer-Ampel kürzt eiskalt bei Pensionisten und Beamten, während sie sich selbst Luxus-Flüge gönnt – das ist nicht nur schäbig, das ist ein Schlag ins Gesicht all jener, die sich das tägliche Leben kaum mehr leisten können!“, kritisierte heute FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz.

Alleine im zweiten Quartal dieses Jahres verflog die Bundesregierung bereits 1.122.102 Euro – und das wohlgemerkt ohne Innen- und Verteidigungsministerium! Diese beiden Ressorts wurden nämlich komplett herausgerechnet, weil dort die Kosten für Dienstflüge – etwa des Bundesheeres – die wahren Zahlen verschleiern. „Die tatsächlichen Summen liegen daher noch deutlich höher“, so Schnedlitz.

Besonders empört zeigte sich der FPÖ-Generalsekretär über Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS): „Während die übrigen Ministerien auf Kurzstrecken Economy-Class fliegen, lässt sie sich selbst nach Skopje, Luxemburg oder Tel Aviv in der Business-Class chauffieren. Meinl-Reisinger denkt entweder, dass sie etwas Besonderes ist – oder sie hat wie ihre frühere deutsche Kollegin Annalena Baerbock eine eklatante Geografie-Schwäche. Beides ist in Zeiten, in denen man bei den Menschen den Rotstift ansetzt, keine Ausrede für Luxus-Eskapaden!“

Während Pensionisten und Familien um jeden Euro kämpfen, fliegt die Ampel-Regierung in einer eigenen Parallelwelt: „Die Bürger müssen sparen, aber die Minister sitzen im Flugzeug auf Samtsesseln. Das ist politische Dekadenz pur!“, so Schnedlitz weiter.

Die FPÖ fordert daher ein sofortiges Ende der Verschwendung auf Kosten der Steuerzahler: „Besonders in Zeiten wie diesen wäre die Bundesregierung gut beraten, nicht Millionen für Flüge aus dem Fenster zu werfen. Wenn man die einzelnen Flüge nach Sinnhaftigkeit und einem Mehrwert für die Bevölkerung durchsucht, wird man nicht wirklich schnell fündig. Hier sollte man den Rotstift ansetzen – nicht bei Pensionisten und Familien!“

Abschließend stellte Schnedlitz klar: „Die teuerste und unfähigste Regierung aller Zeiten hat endgültig den Bezug zur Realität verloren. Während die Bevölkerung verzweifelt überlegt, ob sie sich die nächste Stromrechnung oder den Einkauf leisten kann, hebt die Ampel ab – im wahrsten Sinne des Wortes. Dieses Kickl-Verhinderungs-Konstrukt fliegt Österreich mit Vollgas in den Ruin!“