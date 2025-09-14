FPÖ – Berger: „Meinl-Reisinger verschwendet Steuergeld auf Kosten der Familien“

Wien (OTS) -

Während unzählige österreichische Familien jeden Euro zweimal umdrehen müssen, leistet sich NEOS-Außenministerin Meinl-Reisinger Business-Class-Flüge auf Kurzstrecken – und das auf Kosten der Steuerzahler“, erklärte FPÖ-Familiensprecherin Ricarda Berger in einer ersten Stellungnahme zu den aktuellen Medienberichten über luxuriöse Dienstreisen der Ministerin.

Demnach sollen sich die Reisespesen der schwarz-rot-pinken Verliererampel in den Monaten April bis Juni auf 1,1 Millionen Euro belaufen haben. „Spitzenreiterin ist Meinl-Reisinger mit 261.000 Euro und das bevorzugt in der Business-Klasse, auch auf Kurzflügen wie zum Beispiel nach Skopje, Luxemburg oder Tel Aviv, die ihre Vorgänger noch in der Economy-Klasse zurücklegten“, erklärte Berger.

„Anstatt Familien mit immer neuen Belastungen drangsalieren und leeren Versprechungen abzuspeisen, sollte diese Regierung selbst mit gutem Beispiel vorangehen und sparsam wirtschaften. Jeder Euro, der für Luxusreisen verschwendet wird, fehlt bei dringend nötigen Unterstützungsmaßnahmen für unsre Kinder und ihre Eltern“, betonte die FPÖ-Familiensprecherin.