Landesparteitag SPÖ Oberösterreich: Babler/Seltenheim gratulieren Martin Winkler und freuen sich auf gute Zusammenarbeit

Wien (OTS) -

Am Landesparteitag der SPÖ Oberösterreich hat Martin Winkler, der von über 95 Prozent der Mitglieder gewählt wurde, den Landesparteivorsitz übernommen und ist zum Spitzenkandidaten der SPÖ Oberösterreich gewählt worden. SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim gratulieren Martin Winkler sehr herzlich und freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit: „Martin Winkler verbindet die Wirtschaftskompetenz eines Managers mit dem großen Herzen eines Kämpfers für die Menschen und die Zivilgesellschaft. Das überwältigende Ergebnis der Mitglieder ist ein starkes Zeichen für Demokratie und die Geschlossenheit der Partei. Martin Winkler hat die richtigen Konzepte für die Transformation der Wirtschaft, sichere Arbeitsplätze und soziale Gerechtigkeit“, sagt Babler. „Martin Winkler und die SPÖ Oberösterreich sind ein starkes Team mit viel Energie und großer Erfahrung. Gemeinsam werdet ihr erfolgreich sein!“, so Babler und Seltenheim heute, Samstag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Die Konjunktur zeige erste positive Tendenzen, doch es brauche noch mehr, so Babler, der betont: „Dafür ist entscheidend, dass das Industrieherz Österreichs – der Wirtschaftsstandort Oberösterreich – stärker pulsiert. Wir werden Seite an Seite für den nötigen Aufschwung sorgen“, so Babler. „Martin Winkler und die SPÖ Oberösterreich stehen für soziale, moderne und beherzte Politik und sind der starke Gegenpol zur unsozialen schwarz-blauen Landesregierung in Oberösterreich“, sagt Seltenheim.

SPÖ-Chef Andreas Babler und Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim bedanken sich herzlich bei Alois Stöger, der die Geschicke der SPÖ Oberösterreich seit November 2024 mit ruhiger Hand und Weitsicht gelenkt hat. „Als Gewerkschafter mit Leib und Seele und als aufrechter Sozialdemokrat bist du ein Fels in der Brandung. Vielen Dank für deinen Einsatz für die Sozialdemokratie, lieber Alois", so Babler und Seltenheim.