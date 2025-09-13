FPÖ – Schwaighofer: SPÖ-Aktivistin feiert die Ermordung von Charlie Kirk – Babler muss Konsequenzen ziehen!

Wien (OTS) -

„Während konservative Stimmen wie Charlie Kirk in den USA auf brutale Weise für immer zum Schweigen gebracht werden, gibt es in Österreich junge Aktivisten, die in aller Öffentlichkeit darüber jubeln. Besonders schockierend ist der Fall einer jungen Frau aus Wien, die prominent in Videos der Sozialistischen Jugend auftritt und dort öffentlich als Aushängeschild der Vorfeldorganisation präsentiert wird. In ihrer Instagram-Story postete sie ein fröhliches Anstoßen auf die Todesmeldung. Wer so etwas tut, überschreitet jede Grenze von Anstand und Moral“, stellte heute FPÖ-Linksextremismussprecher NAbg. Sebastian Schweighofer klar.

Er erinnerte auch daran, dass FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl erst vorgestern davor gewarnt habe, dass die linke Hetz-Diktion und Feindmarkierungen gegen Rechte gefährlich sei und ein Klima schaffe, das Linksextremismus und Gewalt begünstige. Genau diese Verrohung zeige sich nun im Umfeld der Sozialistischen Jugend.

Nach so einem Eklat könne man nicht zur Tagesordnung übergehen. Schwaighofer sieht die Genossen in der Pflicht: „Die SPÖ muss umgehend handeln und sich klar von solchen Entgleisungen distanzieren. Wer in einer Organisation aktiv ist, die in der Öffentlichkeit so auftritt und gleichzeitig politisch motivierte Gewalt verherrlicht, darf in einer demokratischen Partei keinen Platz haben. Schweigen wäre Mitschuld und Andreas Babler sollte jetzt dringlichst reflektieren, welche extremistischen Strömungen er politisch bedient. Die politische Karriere für die Aktivistin in der SPÖ muss nach diesem Eklat vorbei sein.“