SPÖ Mariahilf: Sicherheit auf der Mariahilfer Straße im Mittelpunkt

Wien (OTS) -

Die SPÖ Mariahilf hat in der Bezirksvertretungssitzung am 11. September einen Antrag eingebracht, die derzeitige Ausnahmeregelung für Rad- und Scooterfahrer:innen in der Fußgänger:innenzone der Mariahilfer Straße durch die zuständige Magistratsabteilung überprüfen zu lassen. Ziel ist es, die Sicherheit für alle, die die Mariahilfer Straße nutzen, weiter zu stärken. Die Initiative wurde von einer breiten Mehrheit der Bezirksvertretung unterstützt.

„Die Mariahilfer Straße ist Wiens beliebteste Einkaufs- und Flaniermeile. Damit sie das auch bleibt, müssen wir für ein gutes Miteinander sorgen. Besonders die Sicherheit für Fußgänger:innen – von Kindern bis zu Senior:innen – steht für uns an erster Stelle. Deshalb wollen wir die Ausnahmeregelung sachlich prüfen lassen und dafür sorgen, dass die Mariahilfer Straße auch in Zukunft ein sicherer Ort für alle bleibt“, betont SPÖ-Klubobmann Josef Zeisel. (Schluss) vb