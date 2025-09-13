FPÖ - Nepp: Hackers Österreicher-Bestrafung ein unfassbarer Skandal

Wien (OTS) -

„Während nicht-österreichische Staatsbürger, die oftmals niemals in unser Sozialsystem eingezahlt haben, in Wien tausende Euro Mindestsicherung sowie den vollen Zugang zum Gesundheitssystem geschenkt bekommen, werden die österreichischen Staatsbürger von SPÖ-Stadtrat Hacker und SPÖ-Bürgermeister Ludwig bestraft“, kritisierte heute FPÖ-Wien Obmann Stadtrat Dominik Nepp die Aussagen Hackers in Bezug auf österreichische Gastpatienten.

„Völkerwanderer bekommen in Wien alle Sozialleistungen und den vollen Zugang ins Gesundheitssystem, aber niederösterreichischen Pendlern, die täglich nach Wien arbeiten fahren und mit ihren Steuern das System finanzieren, wird die Behandlung verweigert. Diese SPÖ-Politik ist nichts anderes als ein Schlag ins Gesicht aller Österreicher.“

Operationen für österreichische Staatsbürger werden hinausgeschoben, die Wartezeiten explodieren und der Wiener Gesundheitsverbund sei durch das Missmanagement der SPÖ längst an die Wand gefahren. Dieses ungerechte System sei eine einzige Schande und es brauche dringend eine totale Trendwende. Sozialleistungen wie die Mindestsicherung müssten endlich ausschließlich österreichischen Staatsbürgern vorbehalten sein. Gleichzeitig sei eine umfassende Reform des Wiener Gesundheitssystems notwendig, das von Stadtrat Hacker und seinen unfähigen Managern in den Abgrund geführt worden sei.

„Wir brauchen eine Politik, die sich wieder klar an den österreichischen Staatsbürgern orientiert und nicht an Asylanten, die sich hier sofort in die Hängematte des Sozialsystems legen. Wien muss endlich eine Politik für jene machen, die fleißig arbeiten und trotzdem zu wenig zum Leben haben sowie für unsere Pensionistinnen und Pensionisten, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben“, so Nepp abschließend.