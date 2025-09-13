Ofenauer: „Österreich muss glaubhaft verteidigungsfähig sein“

Wien (OTS) -

„Österreich muss glaubhaft verteidigungsfähig sein. Das gebietet nicht nur der Hausverstand, sondern auch der gesetzliche Auftrag unseres Bundesheeres. Die Neutralität verpflichtet zum Schutz und der Verteidigung des Staatsgebietes und der Souveränität Österreichs. Diese Verteidigungsfähigkeit muss in allen Domänen gegeben sein - am Land, in der Luft, dem Cyberraum und möglicherweise künftig auch im Weltraum – denn immer mehr Staaten investieren auch dort in neue militärische Kapazitäten. Es ist nur logisch und verantwortungsbewusst, in zeitgemäße Luftverteidigungsfähigkeiten zu investieren. Die österreichische Beteiligung an Sky Shield wird genau das sicherstellen. Mittlerweile ist die potenzielle Gefahr, die von Angriffen aus der Luft ausgeht – nicht zuletzt durch die immer schneller werden Entwicklung neuer militärischer Drohnen – evident. Dass Verteidigungsministerin Klaudia Tanner Verantwortung übernimmt und sicherstellt, dass unser Bundesheer auch gegen diese neue Bedrohungsformen Mittel in die Hand bekommt, zeugt von genau der Weitsicht, die Österreich in diesen Zeiten braucht“, unterstreicht der Wehrsprecher der Volkspartei im Nationalrat, Friedrich Ofenauer, einmal mehr die Wichtigkeit von Sky Shield für die künftige Verteidigungsfähigkeit Österreichs.

„Ein entsprechend mit Material und Personal ausgestattetes Bundesheer ist für die Sicherheit Österreichs unabdingbar. Auf gemeinsame Beschaffungsmechanismen zurückzugreifen, die den Einkauf wichtiger militärischer Güter für alle Beteiligten sicherstellt, ist dabei nur grundvernünftig. Diese gemeinsamen Beschaffungen gefährden nicht die Neutralität, sondern verbilligen und beschleunigen notwendige Beschaffungen für unsere Sicherheit“, so Ofenauer abschließend.