  • 13.09.2025, 08:00:40
  • /
  • OTS0005

Bundesheer: Neues Werkstättengebäude in Erzherzog-Johann Kaserne

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner gibt Startschuss für 10,5 Millionen Euro Projekt

Bundesheer: Neues Werkstättengebäude in Erzherzog-Johann Kaserne
Wien (OTS) - 

Am Freitag, den 12. September 2025, fiel mit dem Spatenstich in der Erzherzog-Johann-Kaserne der Startschuss für den Neubau einer modernen Werkstätte. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner eröffnete gemeinsam mit zahlreichen Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Militär das Bauprojekt. Die Investition beläuft sich auf rund 10,5 Millionen Euro und ersetzt veraltete Einrichtungen. Die Fertigstellung ist für Dezember 2026 geplant.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Mit der Errichtung dieser hochmodernen Werkstätte setzen wir einen bedeutenden Meilenstein für die Weiterentwicklung unseres Bundesheeres. Ich danke allen, die dieses Projekt von der Planung bis zur Umsetzung ermöglicht haben. Diese Investition stärkt nicht nur die Einsatzbereitschaft unserer Truppe, sondern unterstreicht auch unser klares Bekenntnis zur Modernisierung und Zukunftsfähigkeit der österreichischen Landesverteidigung.“

Die Werkstätte wird in Massivbauweise aus Ortbeton sowie vorgefertigten Bauteilen mit einem Wärmedämmverbundsystem errichtet. Sie ist so ausgelegt, dass sie den steigenden Anforderungen neuer Fahrzeuge und Ausrüstungen gerecht wird. Mit der neuen Infrastruktur können pro Jahr rund 400 Fahrzeuge, 800 Waffen und 500 Kommunikationssysteme geprüft und repariert werden.

Die Direktion 7 – Infrastruktur ist mit der Durchführung des Projekts betraut. Sie ist eine Dienststelle des österreichischen Bundesministeriums für Landesverteidigung und zuständig für das militärische Bau-, Liegenschafts- und Wohnungswesen sowie weitere Bereiche wie Forstwirtschaft und Vermessung. Sie plant und betreut Bauprojekte, Reparaturen und die Ausstattung von Kasernen, um die Bundesheer-Infrastruktur zu erhalten und zu verbessern.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: presse@bmlv.gv.at
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright