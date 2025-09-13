Gesundheitsministerin Schumann: Pflegende Angehörige sind unverzichtbare Säule unserer Gesellschaft

Wien (OTS) -

„Pflege geht weit über eine reine Versorgung hinaus – sie steht auch für Vertrauen, Nähe und Würde. Dafür braucht es sowohl die Beschäftigten im Pflegebereich als auch die fast eine Million pflegenden Angehörigen in Österreich“, erklärt Gesundheitsministerin Korinna Schumann anlässlich des 7. Nationalen Aktionstages für pflegende Angehörige am 13. September 2025.

Rund 947.000 Menschen in Österreich kümmern sich um ihre Angehörigen – oftmals über Jahre hinweg und mit großem Einsatz. 73 Prozent davon sind Frauen, das Durchschnittsalter liegt bei knapp über 60 Jahren. „Diese Menschen leisten Enormes. Sie tragen unsere Pflegeversorgung maßgeblich und sind unverzichtbar. All diesen Menschen gebühren unser Respekt, unsere Anerkennung und unsere Wertschätzung“, betont die Gesundheitsministerin.

Aktuell haben mehr als 500.000 Menschen Anspruch auf Pflegegeld. Dem gegenüber stehen rund eine Million Angehörige, die – mit oder ohne Unterstützung durch mobile Dienste – den Großteil der häuslichen Pflege und Betreuung gewährleisten. „Dass das Pflegegeld im kommenden Jahr trotz notwendiger budgetärer Sparmaßnahmen angepasst wird, ist ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung“, so die Gesundheitsministerin abschließend.

Darüber hinaus ist im Regierungsprogramm die Erarbeitung einer bundesweiten Pflege- und Betreuungsstrategie vorgesehen. Damit sollen unter anderem mobile und teilstationäre Pflegeangebote sowie die Tagesbetreuung weiter ausgebaut werden und pflegende Angehörige entlastet werden.