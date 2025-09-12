Kanzleramtsministerin Claudia Plakolm neue Vizepräsidentin der SPORTUNION

Wien (OTS) -

Im Rahmen der SPORTUNION-Präsidiumssitzung am Freitag, den 12. September in Salzburg, übernahm Kanzleramtsministerin Claudia Plakolm, zuständig für Europa, Integration und Familie, die Funktion der Vizepräsidentin der SPORTUNION. Die 30-jährige gebürtige Oberösterreicherin folgt damit auf Karoline Edtstadler, die seit dem 2. Juli als Landeshauptfrau von Salzburg im Amt ist.



Peter McDonald: “Eine große Bereicherung für die SPORTUNION”

SPORTUNION-Präsident Peter McDonald betonte nach der Wahl: „Ich freue mich sehr, dass wir mit Claudia Plakolm eine engagierte, junge und gleichzeitig erfahrene Persönlichkeit für das Amt der Vizepräsidentin gewinnen konnten. Ihre Expertise in den Bereichen Jugend, Familie und Europa, aber insbesondere ihre Leidenschaft für den Sport ist eine große Bereicherung für die SPORTUNION. Die einstimmige Wahl zeigt, welch hohes Vertrauen ihr entgegengebracht wird. Claudia Plakolm wird wichtige Impulse für die Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie für die internationale Vernetzung des Sports setzen und den Weg ihrer Vorgängerin Karoline Edtstadler großartig weiterbestreiten.“



Claudia Plakolm: “Sport ist mehr als Bewegung, Sport verbindet.”

Claudia Plakolm erklärte anlässlich ihrer Wahl: „Sport ist mehr als Bewegung, Sport verbindet. Genau das verkörpert die SPORTUNION mit einem breiten Angebot für alle Generationen. Gerade im Verein zeigt sich, wie gut Integration gelingen kann: Wenn Kinder und Jugendliche unterschiedlichster Herkunft im gleichen Team stehen, lernen sie Respekt, Fairness und Teamgeist – Werte, die weit über den Sport hinaus wichtig sind. Ich freue mich sehr, die Arbeit der SPORTUNION künftig aktiv im Präsidium unterstützen und mitgestalten zu dürfen. Als Vizepräsidentin möchte ich noch mehr junge Menschen für Bewegung begeistern und die großartige Arbeit der Ehrenamtlichen sichtbar machen. Denn ohne die tausenden Freiwilligen gäbe es viele Vereine gar nicht. Sie sind das Herzstück unserer Sportlandschaft.“



Karoline Edtstadler: “SPORTUNION ein starker Partner des Sports”

Auch die Salzburger Landeshauptfrau und bisherige Vizepräsidentin Karoline Edtstadler gratulierte: „Die SPORTUNION ist seit vielen Jahren ein starker Partner des Sports in Österreich. Ich freue mich, dass mit Claudia Plakolm eine engagierte junge Frau diese wichtige Funktion übernimmt. Gemeinsam mit Peter McDonald und dem gesamten Präsidium wird sie Impulse setzen, damit Sportvereine weiterhin Orte der Begegnung und des Zusammenhalts bleiben.“ Zum Abschluss des SPORTUNION-Präsidiums richtete Präsident McDonald seinen Dank an Karoline Edtstadler: „Ich danke ihr für ihre langjährige Unterstützung und freue mich, dass die gute Zusammenarbeit zwischen SPORTUNION und dem Land Salzburg auch in ihrer neuen Funktion als Landeshauptfrau fortgeführt wird.“



