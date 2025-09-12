SPÖ-Sozialsprecher Muchitsch: „Volle Inflationsabgeltung für den Großteil der Pensionistinnen und Pensionisten“

Wien (OTS) -

„Unserer Sozialministerin ist es gelungen, dass der Großteil der Pensionistinnen und Pensionisten die volle Inflationsabgeltung bekommt“, sagt SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch. „Die SPÖ hat versprochen und gehalten, dass alle kleinen und mittleren Pensionen nächstes Jahr um 2,7 Prozent angehoben werden“, betont Muchitsch. Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen und budgetären Situation, die diese Regierung von ihren Vorgängerinnen geerbt habe, sei das ein wirklich vorzeigbares Ergebnis. ****

Heute hat Sozialminister Korinna Schumann gemeinsam mit der ÖVP und den NEOS die Einigung über die Pensionserhöhung im kommenden Jahr präsentiert. Alle Pensionistinnen und Pensionisten mit Pensionseinkommen bis 2.500 Euro bekommen die volle Inflationsabgeltung von 2,7 Prozent. In der gesetzlichen Pensionsversicherung sind das 71 Prozent der 2,3 Millionen Pensionist:innen. Alle höheren Pensionen werden einheitlich mit 67,50 Euro pro Monat – das sind 945 Euro im Jahr – angehoben. (Schluss) wf/ls