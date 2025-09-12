Midea präsentiert auf der IFA 2025 seine nachhaltigen Flaggschiff-Innovationen und bekräftigt damit seine Vision einer kohlenstoffarmen Zu

Berlin (OTS) -

Auf der IFA 2025 bekräftigte Midea seine Philosophie „GREEN VISION, BLUE FUTURE" mit einer beeindruckenden Reihe nachhaltiger Innovationen und kohlenstoffarmer Energietechnologien. Die Präsentation demonstrierte nicht nur die Forschungs- und Entwicklungskompetenzen des Unternehmens, sondern auch sein langfristiges Engagement für Umweltverantwortung in der globalen HLK-Branche.

Wegweisende R290-Lösungen für den Planeten

Im Mittelpunkt standen die R290-Lösungen von Midea, die das Unternehmen seit über 15 Jahren vorantreibt. Seit der Einführung der weltweit ersten von den Vereinten Nationen unterstützten R290-Demonstrationsproduktionslinie im Jahr 2010 hat Midea die weltweite Einführung dieses umweltfreundlichen Kältemittels vorangetrieben. Heute betreibt das Unternehmen 12 moderne R290-Produktionslinien mit einer Jahreskapazität von 6,4 Millionen Einheiten, gestützt durch umfangreiche praktische Anwendungen, die weltweit zu einer messbaren Reduzierung der Kohlenstoffemissionen führen.

Das Unternehmen hat eine aktive Rolle bei der Gestaltung internationaler Kältemittelstandards gespielt und die branchenweite Verwendung des natürlichen Kältemittels R290 vorangetrieben. Mit der Unterstützung von über 10.000 Forschungs- und Entwicklungsexperten und 42 Pilotlabors bietet Midea ein umfassendes R290-Produktportfolio an. Ein Highlight ist die H-Pack-Hybrid-Wärmepumpe für den Innenbereich, die vom europäischen Forschungs-, Entwicklungs- und Designteam von Midea entwickelt wurde. Durch die Verwendung des Kältemittels R290 vereint sie hohe Energieeffizienz mit kompaktem Design und kommt ohne Außeneinheit aus. Die Hybridfunktion ermöglicht eine nahtlose Integration mit Gasboilern und gewährleistet eine zuverlässige Heizleistung auch bei extremer Kälte. Dies ist ein konkretes Beispiel für die Vision von Midea, durch Technologie eine umweltfreundlichere Zukunft zu gestalten.

Raynor: Nordische Leistung trifft auf herausragendes Design

Ebenfalls im Rampenlicht stand Raynor, die führende Niedertemperatur-Luft-Luft-Wärmepumpe von Midea. Mit einer Energieeffizienzklasse von A+++ und einem branchenführenden SCOP-Wert von 5,1 zählt Raynor zu den effizientesten Wärmepumpen auf dem Markt. Prototypentests haben gezeigt, dass sie auch bei Temperaturen von bis zu -40 °C zuverlässig funktioniert, bei -25 °C eine volle Heizleistung von 5,0 kW aufrechterhält und bei Spitzenleistung bis zu 8,0 kW erreicht.

Raynor wurde entwickelt, um selbst unter den anspruchsvollen Bedingungen der nordischen Küstenregionen außergewöhnliche Langlebigkeit und Effizienz zu gewährleisten. Die fortschrittliche Frostschutz- und Korrosionsschutztechnologie mit Prime Guard Hyper Grapfins, einem speziell entwickelten Gehäuse mit beheizbarer Bodenplatte und langlebigen Flash-Defrost-Keramikkugellagern gewährleistet zuverlässige Leistung bei extremer Kälte und Feuchtigkeit.

Für diese Kombination aus Langlebigkeit, Effizienz und innovativem Design wurde Raynor bereits international ausgezeichnet, unter anderem mit dem iF Design Award und dem Red Dot Design Award. Auf der IFA 2025 überreichte Leif Lindner, Geschäftsführer der IFA Management GmbH, den „Excellent Heating Technology Innovation Gold Award" an Vincent Chou, Vizepräsident von Midea Residential Air Conditioning, und Ralph Kobsik, Geschäftsführer der Midea Europe GmbH, und unterstrich damit die Führungsposition des Produkts im Bereich der Heizungslösungen der nächsten Generation.

Solstice: KI-gesteuerter Komfort

Die KI-gesteuerte Solstice-Klimaanlage verfügt über einen um 180° drehbaren Windabweiser, der den Luftstrom sanft ausgleicht und so für unübertroffenen Komfort sorgt. Schnelle Kühlung und Heizung für den täglichen Bedarf.

Das Herzstück von Solstice ist die neueste KI-Engine von Midea, ECOMASTER. ECOMASTER wurde anhand von Milliarden von Datenpunkten vorab trainiert, prognostiziert Umweltveränderungen und optimiert den Energieverbrauch mit bemerkenswerter Präzision. Dadurch kann Solstice einen präzisen Komfort innerhalb von ±0,3 °C aufrechterhalten und gleichzeitig den Energieverbrauch um über 30 % senken.

Midea hat seine Absicht bekannt gegeben, mit Microsoft zusammenzuarbeiten, um eine natürliche Sprachsteuerung mittels KI anzubieten. Die von Microsoft Azure unterstützte Technologie ermöglicht es Benutzern, in einer von 145 unterstützten Sprachen mit ihrer Klimaanlage in Alltagssprache zu interagieren.

Midea präsentierte auf der IFA 2025 sein Engagement für ein nachhaltiges Leben. Durch die Kombination von fortschrittlicher Technik, herausragendem Design und Marktkenntnis übernehmen wir eine Vorreiterrolle beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft. Das Unternehmen liefert weiterhin energieeffiziente Lösungen, die Umweltschutz und Alltagskomfort in Einklang bringen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2771069/image1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2771070/image2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2771068/image3.jpg

