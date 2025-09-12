Leistung – Respekt – Sicherheit: SPÖ OÖ wählt neuen Spitzenkandidaten und präsentiert „Winkler-Plan für ein starkes Oberösterreich“

Linz (OTS) -

Dabei wird Landesrat Martin Winkler, der bereits von 95,56 Prozent der Mitglieder direkt zum neuen SPÖ-OÖ-Vorsitzenden gewählt wurde, nun dieses Amt auch formal antreten. Der Landesparteitag wählt ihn in einer Abstimmung zum neuen Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2027.

Im Mittelpunkt des Parteitages steht auch der umfassende Leitantrag „Winkler-Plan für ein starkes Oberösterreich“, für den die SPÖ OÖ die Werte Leistung, Respekt und Sicherheit sozialdemokratisch definiert und damit ihre Wirtschaftspolitik sowie ihre Sozialpolitik anhand einer Reihe von Maßnahmen für ein starkes Oberösterreich vorlegt.

„Wer den Sozialstaat sichern will, muss Wirtschaft und Beschäftigung wieder in Schwung bringen“, bringt der neue SPÖ-OÖ-Vorsitzende Landesrat Martin Winkler die neue wirtschaftspolitische Ausrichtung auf den Punkt.

Ehrengäste aus der Bundespolitik:

Bundesparteivorsitzender und Vizekanzler Andreas Babler

Bundesfrauenvorsitzende und Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner

Bundesminister Markus Marterbauer

Bundesministerin Korinna Schumann

Der Programmablauf des Landesparteitages

9:00 Uhr

Begrüßung und Rede von Landesrat und Landesparteivorsitzenden Martin Winkler

10:00 Uhr

Vorstellung des neuen Landesparteivorstandes sowie der Stellvertreter:innen unseres Landesparteivorsitzenden

Podiumsgespräch mit

- Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung

- Dietmar Prammer, Bürgermeister der Stadt Linz

- Sabine Engleitner-Neu, Klubvorsitzende der SPÖ im oö. Landtag

- Andreas Stangl, Präsident der Arbeiterkammer Oberösterreich

- Renate Heitz, Landesfrauenvorsitzende und Landtagsabgeordnete

- Markus Vogl, Bürgermeister der Stadt Steyr

- Katharina Sperz, Vorsitzende der Jungen Generation Oberösterreich

11:00 Uhr

Wahl des Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2027 , der Stellvertreter:innen des Landesparteivorsitzenden, der Mitglieder des Landesparteivorstandes, der Landesparteikontrolle sowie des Schiedsgerichtes (Programmpause)

Wahlgang

11:30 Uhr

Rede von Andreas Babler, Vizekanzler und Bundesparteivorsitzender

11:50 Uhr

Talkrunde zum Thema „Wirtschaftspolitik“, durch das Gespräch führt als Gastgeber Martin Winkler, Landesparteivorsitzender und Landesrat

- Andreas Babler, Vizekanzler und Bundesparteivorsitzender

- Markus Marterbauer, Bundesminister für Finanzen

- Silvia Angelo, Vorstandsdirektorin der ÖBB-Infrastruktur AG

- Edeltraud Stiftinger, Vizegouverneurin der Österreichischen Nationalbank

12:30 Uhr

Ehrung von Alois Stöger, Bundesminister a. D. sowie weiteren verdienten Persönlichkeiten

12:40 Uhr

Bekanntgabe des Wahlergebnisses Spitzenkandidat Landtagswahl 2027 und Gremien

13:00 Uhr

Möglichkeit zum Bühnenfoto

13:15 Uhr

Ausgabe des „Plans für ein starkes Oberösterreich"

13:45 Uhr

Möglichkeit für Pressefotos, TV-Interviews und die Aufnahme von O-Tönen

ab 14:00 Uhr

Fest für Oberösterreich

14:10 Uhr

Begrüßungsworte von Martin Winkler

14:20 Uhr

Bieranstich

ab 15:50 Uhr

Musik- und Unterhaltungsprogramm mit

- Orchester der Linz-AG

- Salzkammergut Gstanzln

- Musikkapelle Enns

- Marktmusik St. Georgen an der Gusen

- Six(s)peck Musikanten