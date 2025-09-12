- 12.09.2025, 14:48:07
Leistung – Respekt – Sicherheit: SPÖ OÖ wählt neuen Spitzenkandidaten und präsentiert „Winkler-Plan für ein starkes Oberösterreich“
Am Samstag, 13. September 2025, ab 9:00 Uhr, hält die SPÖ OÖ ihren 47. ordentlichen Landesparteitag in der Post City Linz ab.
Dabei wird Landesrat Martin Winkler, der bereits von 95,56 Prozent der Mitglieder direkt zum neuen SPÖ-OÖ-Vorsitzenden gewählt wurde, nun dieses Amt auch formal antreten. Der Landesparteitag wählt ihn in einer Abstimmung zum neuen Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2027.
Im Mittelpunkt des Parteitages steht auch der umfassende Leitantrag „Winkler-Plan für ein starkes Oberösterreich“, für den die SPÖ OÖ die Werte Leistung, Respekt und Sicherheit sozialdemokratisch definiert und damit ihre Wirtschaftspolitik sowie ihre Sozialpolitik anhand einer Reihe von Maßnahmen für ein starkes Oberösterreich vorlegt.
„Wer den Sozialstaat sichern will, muss Wirtschaft und Beschäftigung wieder in Schwung bringen“, bringt der neue SPÖ-OÖ-Vorsitzende Landesrat Martin Winkler die neue wirtschaftspolitische Ausrichtung auf den Punkt.
Ehrengäste aus der Bundespolitik:
Bundesparteivorsitzender und Vizekanzler Andreas Babler
Bundesfrauenvorsitzende und Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner
Bundesminister Markus Marterbauer
Bundesministerin Korinna Schumann
Der Programmablauf des Landesparteitages
9:00 Uhr
Begrüßung und Rede von Landesrat und Landesparteivorsitzenden Martin Winkler
10:00 Uhr
Vorstellung des neuen Landesparteivorstandes sowie der Stellvertreter:innen unseres Landesparteivorsitzenden
Podiumsgespräch mit
- Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung
- Dietmar Prammer, Bürgermeister der Stadt Linz
- Sabine Engleitner-Neu, Klubvorsitzende der SPÖ im oö. Landtag
- Andreas Stangl, Präsident der Arbeiterkammer Oberösterreich
- Renate Heitz, Landesfrauenvorsitzende und Landtagsabgeordnete
- Markus Vogl, Bürgermeister der Stadt Steyr
- Katharina Sperz, Vorsitzende der Jungen Generation Oberösterreich
11:00 Uhr
Wahl des Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2027, der Stellvertreter:innen des Landesparteivorsitzenden, der Mitglieder des Landesparteivorstandes, der Landesparteikontrolle sowie des Schiedsgerichtes (Programmpause)
Wahlgang
11:30 Uhr
Rede von Andreas Babler, Vizekanzler und Bundesparteivorsitzender
11:50 Uhr
Talkrunde zum Thema „Wirtschaftspolitik“, durch das Gespräch führt als Gastgeber Martin Winkler, Landesparteivorsitzender und Landesrat
- Andreas Babler, Vizekanzler und Bundesparteivorsitzender
- Markus Marterbauer, Bundesminister für Finanzen
- Silvia Angelo, Vorstandsdirektorin der ÖBB-Infrastruktur AG
- Edeltraud Stiftinger, Vizegouverneurin der Österreichischen Nationalbank
12:30 Uhr
Ehrung von Alois Stöger, Bundesminister a. D. sowie weiteren verdienten Persönlichkeiten
12:40 Uhr
Bekanntgabe des Wahlergebnisses Spitzenkandidat Landtagswahl 2027 und Gremien
13:00 Uhr
Möglichkeit zum Bühnenfoto
13:15 Uhr
Ausgabe des „Plans für ein starkes Oberösterreich"
13:45 Uhr
Möglichkeit für Pressefotos, TV-Interviews und die Aufnahme von O-Tönen
ab 14:00 Uhr
Fest für Oberösterreich
14:10 Uhr
Begrüßungsworte von Martin Winkler
14:20 Uhr
Bieranstich
ab 15:50 Uhr
Musik- und Unterhaltungsprogramm mit
- Orchester der Linz-AG
- Salzkammergut Gstanzln
- Musikkapelle Enns
- Marktmusik St. Georgen an der Gusen
- Six(s)peck Musikanten
