BM Holzleitner: „Engagierte Lehrende stärken unsere Gesellschaft“
Ars Docendi 2025: Staatspreis für exzellente Lehre zeichnet heuer gelebte Interdisziplinarität aus
177 Einreichungen, über 400 Lehrende, 53 Hochschulen – so groß war die Resonanz auf den Staatspreis für exzellente Lehre ‚Ars Docendi 2025‘, den das Wissenschaftsministerium seit 2013 verleiht. Bei der Verleihung am Donnerstagabend unterstrich Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner die hohe gesellschaftliche Bedeutung der Lehre.
„Wir erleben gerade, wie Wissenschaft und Forschung zunehmend unter Druck geraten. Umso wichtiger ist es, Studierenden durch exzellente Lehre jenes Wissen, Know-how und jene Kompetenzen zu vermitteln, die sie befähigen, Lösungen für die gesellschaftlichen Herausforderungen zu entwickeln. Dafür braucht es mutige und kreative Lehrende – wie wir sie heute mit dem Ars Docendi auszeichnen“, betonte die Ministerin.
Holzleitner hob die inhaltliche und methodische Vielfalt der eingereichten und prämierten Lehrprojekte hervor. Dabei betonte sie besonders die zunehmende Ausrichtung auf inter- und transdisziplinäre Formate über alle Kategorien hinweg. Die Wissenschaftsministerin dazu: „Auch in der Lehre gilt: Gemeinsam ist man stärker. Deshalb fördern wir die Zusammenarbeit von Lehrenden und Studierenden ebenso wie die Kooperation der Hochschulen mit außerhochschulischen Einrichtungen. Studierende sollen schon im Studium erleben, welchen Beitrag Wissenschaft für unsere Gesellschaft leistet.“
Alle eingereichten und ausgezeichneten Projekte sind – neben zahlreichen weiteren Beispielen für exzellente Lehre – auf dem Onlineportal „Atlas der guten Lehre“ (www.gutelehre.at) dokumentiert. Der Atlas wurde neu überarbeitet und erweitert. Dort ist ab sofort auch die Broschüre „Ars Docendi 2025: Staatspreis für exzellente Lehre“ erhältlich, in der alle Preisträgerinnen und Preisträger sowie deren Projekte vorgestellt werden.
Die Liste der Preisträgerinnen und Preisträger des Ars Docendi 2025:
Lernergebnisorientierte Prüfungs- und Lehrkultur
Dipl.-Ing. Dr. Michael Netzer
UMIT TIROL – Die Tiroler Privatuniversität
Gesellschafts- und Nachhaltigkeitsorientierte Lehre
Ass.-Prof. Dr. Aydin Abar
Univ.-Prof. Dr. Fabian Dielmann
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
Kooperative Lehr- und Arbeitsformen
MMag.a Dr.in Sabrina Viktoria Bacher
David Segat, BSc MSc
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
Forschungsbezogene bzw. kunstgeleitete Lehre
Ao. Univ.-Prof. MMag. Bernhard Gwiggner
Universität Mozarteum Salzburg
Qualitätsverbesserung von Lehre und Studierbarkeit
Priv.-Doz.in Dr.in Doris Wagner
Dr. Sami Mouritane
Mag.a Simone Manhal
Carla Zitta
Medizinische Universität Graz
