GRÜNE — TERMINE

Wien (OTS) -



Dienstag, 16.09.25

10:30 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler nimmt gemeinsam mit Abg. z. NR. Meri Disoski an der Grünen Mahnwache zum 3. Todestag von Jina Mahsa Amini teil

Ort: Reisnerstraße 53, 1030 Wien

Anmeldung unter presse@gruene.at

Donnerstag, 18.09.25

17:00 Uhr: Stv.-Klubobmann Werner Kogler besucht die Eröffnung des Steirischen Herbst

Ort: Freiheitsplatz, Graz

18:00 – 22:00 Uhr: Stv.-Klubobfrau Alma Zadić hält die Keynote bei 5 Jahre PHÖNIX / Resozialisierung durch Sport

Ort: NordbahnSaal, Bruno-Marek-Allee 5, 1020 Wien

Freitag, 19.09.25

16:30 – 18:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler besucht das Josefstädter Straßenfest

Ort: Josefstädterstraße, 1080 Wien