- 12.09.2025, 14:25:32
- /
- OTS0129
GRÜNE — TERMINE
von 15. bis 21. September 2025
Dienstag, 16.09.25
10:30 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler nimmt gemeinsam mit Abg. z. NR. Meri Disoski an der Grünen Mahnwache zum 3. Todestag von Jina Mahsa Amini teil
Ort: Reisnerstraße 53, 1030 Wien
Anmeldung unter presse@gruene.at
Donnerstag, 18.09.25
17:00 Uhr: Stv.-Klubobmann Werner Kogler besucht die Eröffnung des Steirischen Herbst
Ort: Freiheitsplatz, Graz
18:00 – 22:00 Uhr: Stv.-Klubobfrau Alma Zadić hält die Keynote bei 5 Jahre PHÖNIX / Resozialisierung durch Sport
Ort: NordbahnSaal, Bruno-Marek-Allee 5, 1020 Wien
Freitag, 19.09.25
16:30 – 18:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler besucht das Josefstädter Straßenfest
Ort: Josefstädterstraße, 1080 Wien
Rückfragen & Kontakt
Die Grünen
presse@gruene.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GBU