PVÖ Wien: "Pensionen sind keine Sozialleistung, sondern Versicherungsleistung"!

Wien (OTS) -

„Dass nur 71 Prozent der Pensionist*innen die volle gesetzlich zustehende Anpassung von 2,7 Prozent erhalten, ist schlichtweg ungerecht und ein Schlag ins Gesicht jener Generation, die dieses Land aufgebaut hat. Pensionen sind keine Sozialleistung, sondern Versicherungsleistung – für die Jahrzehnte lang Beiträge bezahlt wurden“, stellt Kopietz klar.

Die Liste der Belastungen für Senior*innen wird immer länger: erhöhte Krankenversicherungsbeiträge, E-Card-Gebühr, Ende der kostenlosen Krankentransporte, Abschaffung des Klimabonus, steigende Gebühren bei Pässen und das Auslaufen der Strompreisbremse. „All diese Maßnahmen treffen vor allem die ältere Generation, die ohnehin schon doppelt und dreifach belastet wird. Gleichzeitig weigert sich die Regierung, jene mit den stärksten Schultern – Vermögende und Reiche – stärker in die Pflicht zu nehmen“, so Kopietz.

Anpassung unter der Teuerung

Besonders empörend ist, dass die Anpassung heuer sogar unter der Teuerung liegt. Während die Inflation bei über 4 Prozent liegt, wird die gesetzliche Wertsicherung auf Kosten der Pensionist*innen gekürzt. Damit werden die Menschen, die das Pensionssystem mit ihren Beiträgen getragen haben, ein weiteres Mal zur Budgetsanierung missbraucht.

Pensionen fließen in Realwirtschaft und Pflegearbeit

„Es reicht! Die volle Inflationsabgeltung für alle Pensionen ist das unabdingbare Mindestmaß. Alles andere bedeutet Kaufkraftverlust, soziale Kälte und wirtschaftliche Kurzsichtigkeit – schließlich fließen Pensionen direkt in die Realwirtschaft und stützen Familien und Pflegearbeit in Milliardenhöhe“, betont Kopietz.

“Werden nicht lockerlassen”!

Der PVÖ Wien Präsident kündigt an: „Wir werden nicht lockerlassen. Wenn die Bundesregierung weiterhin auf Kosten der älteren Generation spart, werden wir unseren Protest auch auf die Straße tragen. Soziale Gerechtigkeit darf nicht nur ein Schlagwort sein – sie muss gelebt werden.“ (Schluss)