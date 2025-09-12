  • 12.09.2025, 13:55:05
  • /
  • OTS0126

Grüne unterstützen Forderung nach Direktzugang zur Physiotherapie

Schallmeiner: Mehr Eigenständigkeit für Pflege und Gesundheitsberufe nötig

Wien (OTS) - 

„Der heutige Vorstoß von Physio Austria zeigt klar: Wir müssen endlich die Kompetenzen der Gesundheitsberufe erweitern – im Sinne der Patient:innen und eines modernen Gesundheitssystems“, betont Ralph Schallmeiner, Gesundheitssprecher der Grünen, anlässlich der Forderung nach einem Direktzugang zur Physiotherapie ohne vorherige ärztliche Anordnung. Physiotherapeut:innen sind hochqualifiziert, dennoch wird ihre Expertise in Österreich noch immer durch unnötige Hürden eingeschränkt. „Ein Direktzugang spart Kosten, reduziert Wege und entlastet Patient:innen, die nicht zuerst Ärzt:innen aufsuchen müssen, wenn klar ist, dass Physiotherapie die richtige Behandlung ist. Zudem übernehmen Physiotherapeut:innen damit auch die wichtige Aufgabe als Lots:innen im Gesundheitswesen“, sagt Schallmeiner.

Für den Grünen Gesundheitssprecher geht die Debatte allerdings weit über die Physiotherapie hinaus: „Auch die so genannte gehobene Pflege und die anderen medizinisch-therapeutisch-diagnostischen Berufe (MTD-Berufe) sollten aus Sicht der Grünen in Österreich mehr Befugnisse erhalten. So wie es international längst üblich ist.“

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-401106697
E-Mail: presse@gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright