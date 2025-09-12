Grüne unterstützen Forderung nach Direktzugang zur Physiotherapie

Wien (OTS) -

„Der heutige Vorstoß von Physio Austria zeigt klar: Wir müssen endlich die Kompetenzen der Gesundheitsberufe erweitern – im Sinne der Patient:innen und eines modernen Gesundheitssystems“, betont Ralph Schallmeiner, Gesundheitssprecher der Grünen, anlässlich der Forderung nach einem Direktzugang zur Physiotherapie ohne vorherige ärztliche Anordnung. Physiotherapeut:innen sind hochqualifiziert, dennoch wird ihre Expertise in Österreich noch immer durch unnötige Hürden eingeschränkt. „Ein Direktzugang spart Kosten, reduziert Wege und entlastet Patient:innen, die nicht zuerst Ärzt:innen aufsuchen müssen, wenn klar ist, dass Physiotherapie die richtige Behandlung ist. Zudem übernehmen Physiotherapeut:innen damit auch die wichtige Aufgabe als Lots:innen im Gesundheitswesen“, sagt Schallmeiner.

Für den Grünen Gesundheitssprecher geht die Debatte allerdings weit über die Physiotherapie hinaus: „Auch die so genannte gehobene Pflege und die anderen medizinisch-therapeutisch-diagnostischen Berufe (MTD-Berufe) sollten aus Sicht der Grünen in Österreich mehr Befugnisse erhalten. So wie es international längst üblich ist.“