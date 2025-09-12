  • 12.09.2025, 13:32:33
  • /
  • OTS0118

AVISO: PPRI@20 Symposium – 20 Jahre internationales Netzwerk für Arzneimittelpolitik

Dienstag, 16. September, 09:30 Uhr, Klinik Floridsdorf

Wien (OTS) - 

Am Dienstag, den 16. September 2025, feiert das internationale Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information (PPRI) Network sein 20-jähriges Bestehen mit einem Symposium in Wien. Die Veranstaltung wird von dem PPRI-Sekretariat der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) und vom Wiener Gesundheitsverbund (WiGEV) organisiert und findet in den Räumlichkeiten der Klinik Floridsdorf statt.

Das PPRI-Netzwerk, ursprünglich als EU-Projekt gestartet, hat sich zu einer globalen Plattform für den Austausch zwischen Expert:innen und politischen Entscheidungsträger:innen in der Arzneimittelpolitik entwickelt. Das Symposium bietet einen Rückblick auf zwei Jahrzehnte erfolgreicher Zusammenarbeit sowie einen Ausblick auf zukünftige Herausforderungen in der Arzneimittelversorgung. Hochkarätige nationale und internationale Gäste, darunter Vertreter:innen der WHO, des österreichischen Gesundheitsministeriums, des kanadischen PMPRB (Patented Medicine Prices Review Board) und europäischer Universitäten, diskutieren über die Rolle von PPRI in einer sich wandelnden gesundheits- und versorgungspolitischen Landschaft.

Die Veranstaltung ist nicht öffentlich und findet in englischer Sprache statt. Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen, werden aber gebeten, sich bis 15. September, 16 Uhr unter ppri@goeg.at anzumelden.

Datum: Dienstag, 16. September 2025

Zeit: 9:30 – 14:00 Uhr

Ort: Klinik Floridsdorf, Brünner Straße 68, 1210 Wien

Das Programm der Veranstaltung finden Sie unter: https://ppri.goeg.at/PPRI_20th_Anniversary_Info

Rückfragen & Kontakt

Gesundheit Österreich GmbH
Christoph Ertl
Telefon: 0676848191407
E-Mail: christoph.ertl@goeg.at
Website: https://www.goeg.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GOG

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright