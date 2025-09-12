FPÖ-Resch zur „TRAM-WM": Selbstinszenierung von Stadträtin Sima ist Geldverschwendung auf Kosten der Steuerzahler

Wien (OTS) -

Morgen, am Samstag den 13.09.2025, findet am Rathausplatz die sogenannte „TRAM-Weltmeisterschaft“ statt.

Stadträtin Sima und die Wiener Linien verschwenden für ihre Selbstinszenierungs-Show mit Bühne, Technik, Livestream, internationalen Gästen und Showprogramm Steuergeld in großem Stil, während gleichzeitig die Ticketpreise massiv steigen und Seniorenvorteile gestrichen werden.

„Das ist nichts anderes als ‚Brot und Spiele‘: Stadträtin Sima inszeniert sich in der Öffentlichkeit, während die Bevölkerung zur Kassa gebeten wird“, kritisiert FPÖ-Stadtwerkesprecher LAbg. Klemens Resch. „Ab Jänner 2026 müssen die Wiener für die Jahreskarte statt 365 künftig 467 Euro zahlen, bei monatlicher Abbuchung sogar über 500 Euro. Zusätzlich wird das Senioreneinzelticket abgeschafft. Sima und Co greifen den Menschen also noch tiefer in die Taschen, während Millionen für ein völlig nutzloses Spektakel verschleudert werden.“

Die Wirkungsziele der TRAM-WM seien völlig schleierhaft. „Welchen Nutzen soll das haben? Keinen. Das ist reine Geldverbrennung für Simas Selbstdarstellung – bezahlt von den Steuerzahlern und den Fahrgästen, die gleichzeitig höhere Preise und weniger Leistung bekommen“, so Resch.

Resch kündigt an, unmittelbar nach der Veranstaltung eine umfassende Anfrage an Stadträtin Sima einzubringen: „Wir wollen wissen, wie viel dieses PR-Spektakel tatsächlich gekostet hat, welche Verträge geschlossen wurden und warum gleichzeitig die Menschen in dieser Stadt bei den Öffis immer stärker belastet werden. Während Sima auf Brot und Spiele setzt, zahlen die Wienerinnen und Wiener die Rechnung. Anstatt Millionen für Showpolitik auszugeben, sollten die Wiener Linien endlich in leistbare und verlässliche Öffis investieren.“