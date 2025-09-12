Aviso: Mittwoch, 17.9., 12.00 Uhr: Pressekonferenz mit Lena Schilling zum EU-Klimaziel 2040

Wien (OTS) -

Österreich droht beim EU-Klimaziel 2040 erneut zum Bremsklotz zu werden: Anstatt den Weg für eine rechtzeitige Einigung im EU-Umweltrat am 18. September freizumachen, stellt sich die Bundesregierung gegen eine klare Positionierung. Damit riskiert Österreich, dass die EU ihre eigene Klimagesetzgebung unterläuft und ohne verbindliche Ziele zur Weltklimakonferenz (COP30) nach Brasilien fährt.

Teilnehmer:innen: Lena Schilling, Schattenberichterstatterin für das EU-Klimaziel 2040

Wann: Mittwoch, 17. September 2025, 12.00 Uhr

Wo: Verbindungsbüro des Europäisches Parlaments in Österreich

Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Eine hybride Teilnahme ist möglich.

Anmeldung: lena.schilling@europarl.europa.eu

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich willkommen.

