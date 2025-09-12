- 12.09.2025, 13:18:32
- /
- OTS0115
Aviso: Mittwoch, 17.9., 12.00 Uhr: Pressekonferenz mit Lena Schilling zum EU-Klimaziel 2040
Österreich droht beim EU-Klimaziel 2040 erneut zum Bremsklotz zu werden: Anstatt den Weg für eine rechtzeitige Einigung im EU-Umweltrat am 18. September freizumachen, stellt sich die Bundesregierung gegen eine klare Positionierung. Damit riskiert Österreich, dass die EU ihre eigene Klimagesetzgebung unterläuft und ohne verbindliche Ziele zur Weltklimakonferenz (COP30) nach Brasilien fährt.
Teilnehmer:innen: Lena Schilling, Schattenberichterstatterin für das EU-Klimaziel 2040
Wann: Mittwoch, 17. September 2025, 12.00 Uhr
Wo: Verbindungsbüro des Europäisches Parlaments in Österreich
Wipplingerstraße 35, 1010 Wien
Eine hybride Teilnahme ist möglich.
Anmeldung: lena.schilling@europarl.europa.eu
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich willkommen.
Pressekonferenz mit Lena Schilling zum EU-Klimaziel 2040
Datum: 17.09.2025, 12:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Verbindungsbüro des Europäisches Parlaments in Österreich
Wipplingerstraße 35
1010 Wien
Rückfragen & Kontakt
Stefanie Wehlend
Pressesprecherin Lena Schilling
Telefon: +32499356375
E-Mail: stefanie.wehlend@europarl.europa.eu
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB