  • 12.09.2025, 13:18:32
  • /
  • OTS0115

Aviso: Mittwoch, 17.9., 12.00 Uhr: Pressekonferenz mit Lena Schilling zum EU-Klimaziel 2040

Wien (OTS) - 

Österreich droht beim EU-Klimaziel 2040 erneut zum Bremsklotz zu werden: Anstatt den Weg für eine rechtzeitige Einigung im EU-Umweltrat am 18. September freizumachen, stellt sich die Bundesregierung gegen eine klare Positionierung. Damit riskiert Österreich, dass die EU ihre eigene Klimagesetzgebung unterläuft und ohne verbindliche Ziele zur Weltklimakonferenz (COP30) nach Brasilien fährt.

Teilnehmer:innen: Lena Schilling, Schattenberichterstatterin für das EU-Klimaziel 2040
Wann: Mittwoch, 17. September 2025, 12.00 Uhr
Wo: Verbindungsbüro des Europäisches Parlaments in Österreich
Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Eine hybride Teilnahme ist möglich.

Anmeldung: lena.schilling@europarl.europa.eu

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich willkommen.

Pressekonferenz mit Lena Schilling zum EU-Klimaziel 2040

Datum: 17.09.2025, 12:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Verbindungsbüro des Europäisches Parlaments in Österreich
Wipplingerstraße 35
1010 Wien

Rückfragen & Kontakt

Stefanie Wehlend

Pressesprecherin Lena Schilling

Telefon: +32499356375
E-Mail: stefanie.wehlend@europarl.europa.eu

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright