  • 12.09.2025, 13:13:37
  • /
  • OTS0113

NEOS zu Kickl: Sicherheitsverweigerung ist kein Patriotismus

Hoyos: „Wenn Herbert Kickl von der Kunst des Heraushaltens in Konflikten spricht, dann betreibt er bei den Anliegen der österreichischen Bevölkerung olympisches Kunstturnen.“

Wien (OTS) - 

„Die FPÖ inszeniert sich als Schutzmacht der Bevölkerung, verweigert aber in Wahrheit jegliche Verantwortung für Österreichs Sicherheit“, kritisiert NEOS-Generalsekretär und Sicherheitssprecher Douglas Hoyos die heutigen Wortmeldungen von FPÖ-Obmann Herbert Kickl: „Wer sich gegen die Beteiligung an Sky Shield stellt, stellt sich gegen den Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger vor realen Bedrohungen. Während Europa zusammensteht, um seine Verteidigungsfähigkeit zu stärken, träumt die FPÖ von einer vermeintlichen Sonderrolle – und schwächt damit Österreichs Sicherheit. Wer von Festungen träumt, wacht allein in Isolation auf!“

Besonders verantwortungslos sei die Haltung der Freiheitlichen im Umgang mit Russland, betont Hoyos: „Wer weiter Putins Krieg durch Gaskäufe finanzieren will, macht sich zum Handlanger des Kremls. Putin bezahlt jene Drohnen, die er gegen die Ukraine und damit gegen Europa einsetzt, mit jenem Geld, das er aus Gaslieferungen erhält. Die FPÖ spielt in dieser Frage ein brandgefährliches Spiel zulasten unserer Sicherheit.“

Auch Kickls heutige Wortmeldungen seien ein bezeichnendes Bild sagt Hoyos: „Wenn Herbert Kickl von der Kunst des Heraushaltens in Konflikten spricht, dann betreibt er bei den Anliegen der österreichischen Bevölkerung olympisches Kunstturnen. Gerade in Fragen von Sicherheit, Teuerung und Energie darf man sich nicht heraushalten – man muss handeln und das tut diese Bundesregierung.“

NEOS bedauern ausdrücklich, dass die FPÖ eine Beteiligung an einer Sicherheitsarchitektur verweigert, die Österreich tatsächlich schützt, unterstreicht Hoyos: „Patriotismus heißt nicht, Parolen zu schwingen, sondern ehrlich auch jene Dinge anzusprechen, die endlich angepackt gehören: die Absage an Putins Gas, die Stärkung unserer Verteidigungsfähigkeit im europäischen Verbund und den Schutz unserer Bevölkerung vor modernen Bedrohungen. Alles andere ist nichts als Sicherheitsverweigerung – und das ist das Gegenteil von Patriotismus.“

