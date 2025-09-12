SPÖ-Termine von 15. September bis 21. September 2025

Wien (OTS) -

MONTAG, 15. September 2025

17.00 Uhr Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures spricht bei der Veranstaltung „Wehrhafte Frauen – Wehrhafte Demokratie“ anlässlich des Internationalen Tags der Demokratie. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/jbp2vdrb (Parlament, Nationalratssitzungssaal).

19.00 Uhr Im Rahmen der Reihe „Transatlantica“ des Kreisky-Forums findet ein Gespräch mit Irene Horejs, Claude Maon, Knut Dörmann, Günther Barnet und Shoura Zehetner-Hashemi

zu „Humanitarians under Attack“ statt. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/yjn26f4y (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 16. September 2025

9.00 Uhr Pressekonferenz zum Ausbau der Täglichen Bewegungseinheit u.a. mit Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt und ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick (VS Mondweg, 1140 Wien).

11.30 Uhr Pressekonferenz mit SPÖ-Parteivorsitzendem, Vizekanzler und Wohnminister Andreas Babler und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim zur Präsentation der österreichweiten SPÖ-Wohnkampagne „Dein Zuhause, unser Auftrag. Wir machen Wohnen leistbar.“ Siehe auch Aviso: https://tinyurl.com/5n7nbb6j (SPÖ-Bundesgeschäftsstelle, Löwelstraße 18, 1010 Wien)

19.00 Uhr Im Rahmen der Reihe „Genial Dagegen“, kuratiert von Robert Misik, spricht Misik mit Ingrid Brodnig und Johannes Hillje zu „Mehr Emotionen wagen. Wie wir Angst, Hoffnung und Wut nicht dem Populismus überlassen“. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/yjn26f4y (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 17. September 2025

10.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Bundeskanzleramt).

18.00 Uhr Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig nimmt an der „Innovation in Politics“-Gala im Wiener Rathaus teil.

18.30 Uhr Im Rahmen der „Gemeinsam auf Kurs“-Tour des SPÖ-Regierungsteams sind Vizekanzler Andreas Babler und Staatssekretärin Michaela Schmidt in Salzburg (Augustinerbräu Mülln, Lindhofstraße 7, 5020 Salzburg).

19.30 Das Renner-Institut lädt in Kooperation mit den Kinderfreunden zu Online-Vortrag und -Diskussion zu „Was macht das mit unseren Kindern? – Handy- und Bildschirmzeit im Alltag“. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/56du8vyr

DONNERSTAG, 18. September 2025

10.30 Uhr Die Präsidiale des Nationalrats tritt zu einer Sitzung zusammen.

19.00 Uhr Im Rahmen der Reihe „Arab/Middle East Changes“ des Kreisky-Forums findet ein Gespräch mit Solmaz Khorsand in conversation with Ali Fathollah-Nejad und Azadeh Kian zu „Inside Iran: Regime resilience and the struggle for chance” statt. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/yjn26f4y (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 19. September 2025

14.00 Uhr Vizekanzler, Wohnminister Andreas Babler spricht bei der Eröffnung der neuen Werkswohnungen für Schichtarbeiter*innen der ÖBB Infrastruktur (Passauer Straße, St. Pölten).

10.00 Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig nimmt an einer Pressekonferenz zur Jugendgesundheitskonferenz teil (Landhaus, Herrengasse 16, 8010 Graz).

11.30 Uhr Staatssekretärin Michaela Schmidt nimmt an der Eröffnung des Rupertikirtags teil (Residenzplatz, Salzburg).

17.00 Uhr SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner, SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger und Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig nehmen an der Landesfrauenkonferenz der SPÖ-Frauen Steiermark teil. SPÖ-Landesfrauenvorsitzende Elisabeth Grossmann tritt zur Wiederwahl an. Anmeldung unter https://tinyurl.com/ykydr99w (Straßengler Halle, Hauptplatz 2, 8111 Gratwein-Straßengel).

Finanzminister Markus Marterbauer nimmt am Treffen der Europäischen Finanzminister*innen (ECOFIN) in Kopenhagen teil (bis 20. September).

SAMSTAG, 20. September 2025

9.30 Uhr SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler, Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig, SPÖ-Klubobmann Philip Kucher und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim nehmen am Landesparteitag der SPÖ Kärnten in Villach teil.

10.00 Uhr Staatssekretärin Michaela Schmidt beim Tag des Sports am Wiener Heldenplatz.

