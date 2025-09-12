  • 12.09.2025, 13:05:03
AVISO: Samstag, 20.09.2025 - 37. Ordentlicher Landesparteitag der SPÖ Kärnten

Neuwahl Parteivorsitz nach 15 Jahren Peter Kaiser. Akkreditierung erforderlich. Frist endet am 17.09.2025

Kärnten (OTS) - 

Wir erlauben uns höflich die Vertreter:innen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen auf folgenden Termin aufmerksam zu machen:

37. Ordentlichen Landesparteitag der SPÖ Kärnten mit Neuwahl eines Landesparteivorsitzenden sowie des neuen Landesparteivorstandes

Datum: Samstag, 20. September 2025

Beginn: 09:30 Uhr, Akkreditierung ab 08:30 Uhr

Ort: Congress Center Villach (CCV), Europaplatz 1, 9500 Villach

ACHTUNG:
Aus organisatorischen Gründen sind Anmeldung und Nennung der von Ihrem Medium entsandten Redakteur:innen, Fotograf:innen, Kameraleute bis 17.09.2025 unter anita.mrakovic@spoe.at unbedingt erforderlich.

Bitte beachten Sie, dass der Zutritt nur nach Vorlage eines gültigen Presseausweises erfolgen kann.

Den Parteitag können Sie im Livestream auf kaernten.spoe.at/lpt2025 verfolgen; Fotos (während und nach dem Parteitag) sowie alle weiteren Informationen finden Sie ebenfalls dort.

Wir freuen uns darauf, Vertreter:innen Ihrer Redaktion bei diesem Termin begrüßen zu dürfen.

Rückfragen & Kontakt

Anita Mrakovic, MA
Leitung Kommunikation
SPÖ Kärnten +43 66488540034
anita.mrakovic@spoe.at

