WKÖ-Generalsekretär Danninger: Budgetsanierung braucht keinen einzigen Euro neue Steuern

Wirtschaftskammer fordert konsequentes Vorgehen gegen Sozialbetrug statt neuen Belastungen für die Bevölkerung

Wien (OTS) - 

„Österreich hat ein massives Ausgaben- und kein Einnahmenproblem“, betont WKÖ-Generalsekretär Jochen Danninger in Reaktion auf die Forderung der Arbeiterkammer nach neuen Einnahmen für die Budgetsanierung. „Anstatt nach neuen Steuern zu rufen, brauchen wir mutige Entscheidungen, ein entschlossenes Vorgehen gegen Sozialbetrug und ein konsequentes Eindämmen von Mitnahmeeffekten im System.“

Die Wirtschaftskammer weist darauf hin, dass Österreich schon heute eine der höchsten Steuer- und Abgabenquoten Europas hat. „Neue Steuern würden die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standortes weiter gefährden und den zaghaften Wirtschaftsaufschwung abwürgen. Wer das Budget langfristig stabilisieren will, muss auf strukturelle Reformen setzen, nicht auf weitere Belastungen für Unternehmen und Arbeitnehmer“, so Danninger.

„Wir brauchen eine konsequente Sozialbetrugsbekämpfung und eine klare Linie gegenüber sozialen Trittbrettfahrern. Nur so schaffen wir ein faires System, das den wirklich Bedürftigen hilft und das Budget nachhaltig entlastet“, unterstreicht Danninger. (PWK362/VP)

