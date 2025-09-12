ORF-„Pressestunde“ mit Doris Bures, Dritte Nationalratspräsidentin, SPÖ

Wien (OTS) -

Als Bezirksrätin in Liesing ist Doris Bures 1987 in die offizielle Politik gestartet – Nationalratsabgeordnete, Bundesgeschäftsführerin der SPÖ und zwei Ministerämter kann sie zusätzlich vorweisen. Im Nationalrat ist sie präsidentiell seit 2014 tätig. Doris Bures kennt das Politikgeschäft gut. Mit der Kommentierung der Tagespolitik hält sie sich auffallend zurück. Ihre Rolle bei den letzten Koalitionsverhandlungen für die SPÖ dürfte weder gering noch ohne Konflikte gewesen sein. Wie ist ihr aktuelles Verhältnis zum Parteivorsitzenden und Vizekanzler Andreas Babler? Was versteht Doris Bures unter wehrhafter Demokratie und welche Rolle nimmt sie darin ein? Wie kommentiert Bures die bisherige Arbeit der Dreier-Koalition und was hält sie von den Einschnitten bei den Pensionen? Und kann sie sich vorstellen, 2028 als Bundespräsidentschaftskandidatin ins Rennen zu gehen?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 14. September 2025, um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON stellen Christian Rainer, „Vorarlberger Nachrichten“, und Claudia Dannhauser, ORF.