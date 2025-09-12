FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit Bundesparteiobmann Kickl und Landeshauptmann Kunasek

St. Lambrecht (OTS) -

Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit Bundesparteiobmann Kickl und Landeshauptmann Kunasek kann unter diesem Link downgeloadet werden:

https://fpoe.transfernow.net/dl/20250912wlHN4mLh/diHsk53Y

Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.