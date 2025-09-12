- 12.09.2025, 12:32:32
FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit Bundesparteiobmann Kickl und Landeshauptmann Kunasek
Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit Bundesparteiobmann Kickl und Landeshauptmann Kunasek kann unter diesem Link downgeloadet werden:
https://fpoe.transfernow.net/dl/20250912wlHN4mLh/diHsk53Y
Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.
Rückfragen & Kontakt
Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/ 40 110 - 7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at
