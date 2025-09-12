  • 12.09.2025, 12:31:33
  • /
  • OTS0096

Vasold/Rompolt (SPÖ): Wien weiterhin auf Kurs für mehr Inklusion

Gemeinderätliche Inklusionskommission startet in neue Periode – Wiederwahl bestätigt Stefanie Vasold als Vorsitzende und Astrid Rompolt als stellvertretende Vorsitzende

Wien (OTS) - 

Die „Gemeinderätliche Kommission für Inklusion und Barrierefreiheit“ ist gestern, Donnerstag, in ihrer ersten Sitzung der neuen Regierungsperiode erneut zusammengekommen. Gemeinderätin Stefanie Vasold, Sozialsprecherin der SPÖ im Wiener Rathaus, wurde als Vorsitzende bestätigt und Gemeinderätin Astrid Rompolt als stellvertretende Vorsitzende wiedergewählt. „Wir in Wien haben das Ziel, unsere Stadt noch inklusiver zu gestalten. Inklusion ist kein Nice-to-have, sie macht Wien lebenswert für alle“, betont Vasold.

Ein zentrales Anliegen ist es, Menschen mit Behinderung den Zugang zu Bildung, Arbeit und gesellschaftlicher Teilhabe zu erleichtern. Die Kommission legt besonderen Wert darauf, die Stimmen der Betroffenen direkt in die politische Arbeit einzubeziehen. Rompolt erklärt: „Menschen mit Behinderungen wissen am besten, welche Hürden es gibt. Ihre Expertise ist die Basis unseres Handelns.“

Vasold abschließend: „Wir in Wien setzen uns dafür ein, dass jede*r gleichberechtigt am städtischen Leben teilhaben kann. Die neue Periode der Kommission ist ein klares Signal: Wien bleibt eine Stadt, die niemanden zurücklässt und die Inklusion lebt.“ (schluss) sh

Rückfragen & Kontakt

Sarah Hierhacker, MA
Wiener Landtags- und Gemeinderatsklub der SPÖ
Mediensprecherin
Leitung Medien- & Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 01 4000 81923
E-Mail: sarah.hierhacker@spw.at
Website: https://www.rathausklub.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | DS1

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright