  • 12.09.2025, 12:28:02
  • /
  • OTS0095

Grüne: Österreich darf den Taliban keine Legitimation geben

Prammer stellt Anfrage zu Empfang von Taliban im Innenministerium

Wien (OTS) - 

Wie die Tageszeitung Der Standard exklusiv berichtete, wurden Vertreter des afghanischen Taliban-Regimes am 11. September 2025 von Vertreter:innen des Innenministeriums empfangen. Dabei handelt es sich um einen beispiellosen Vorgang: Das Taliban-Regime wird von den Vereinten Nationen (UNO) nicht als legitime Regierung Afghanistans anerkannt. Ihre Vertreter stehen auf sämtlichen namhaften Terrorlisten – auch in Österreich. Die Grünen üben daher scharfe Kritik:

„Es ist brandgefährlich, wenn Österreich den Taliban die Türe öffnet. Wer ein Regime empfängt, das Frauen und Mädchen entrechtet, Oppositionelle verfolgt und jegliche Grundrechte mit Füßen tritt, macht sich mitschuldig an ihrer menschenverachtenden Politik. Anstatt für mehr Sicherheit zu sorgen, rollt der Innenminister jetzt Verbrechern den roten Teppich aus und bringt mutwillig Vertreter einer Terrororganisation ins Land. Das ist verheerend“, sagt Agnes-Sirkka Prammer, Sicherheits- und Menschenrechtssprecherin der Grünen.

Ein Sprecher des Innenministeriums hat bereits bestätigt, dass diese Aktion stattgefunden hat. Entscheidende Fragen bleiben allerdings offen. Die Grünen stellen daher eine parlamentarische Anfrage zu den genauen Abläufen an Innenminister Karner.

„Österreich darf den Taliban keine Bühne geben. Das gefährdet die letzten demokratisch legitimierten Vertreter:innen Afghanistans – wie nicht zuletzt auch die afghanische Botschafterin in Österreich – und zementiert die Schreckensherrschaft der Taliban noch fester ein“, hält Prammer fest.

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-401106697
E-Mail: presse@gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright