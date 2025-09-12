Grüne: Österreich darf den Taliban keine Legitimation geben

Wien (OTS) -

Wie die Tageszeitung Der Standard exklusiv berichtete, wurden Vertreter des afghanischen Taliban-Regimes am 11. September 2025 von Vertreter:innen des Innenministeriums empfangen. Dabei handelt es sich um einen beispiellosen Vorgang: Das Taliban-Regime wird von den Vereinten Nationen (UNO) nicht als legitime Regierung Afghanistans anerkannt. Ihre Vertreter stehen auf sämtlichen namhaften Terrorlisten – auch in Österreich. Die Grünen üben daher scharfe Kritik:

„Es ist brandgefährlich, wenn Österreich den Taliban die Türe öffnet. Wer ein Regime empfängt, das Frauen und Mädchen entrechtet, Oppositionelle verfolgt und jegliche Grundrechte mit Füßen tritt, macht sich mitschuldig an ihrer menschenverachtenden Politik. Anstatt für mehr Sicherheit zu sorgen, rollt der Innenminister jetzt Verbrechern den roten Teppich aus und bringt mutwillig Vertreter einer Terrororganisation ins Land. Das ist verheerend“, sagt Agnes-Sirkka Prammer, Sicherheits- und Menschenrechtssprecherin der Grünen.

Ein Sprecher des Innenministeriums hat bereits bestätigt, dass diese Aktion stattgefunden hat. Entscheidende Fragen bleiben allerdings offen. Die Grünen stellen daher eine parlamentarische Anfrage zu den genauen Abläufen an Innenminister Karner.

„Österreich darf den Taliban keine Bühne geben. Das gefährdet die letzten demokratisch legitimierten Vertreter:innen Afghanistans – wie nicht zuletzt auch die afghanische Botschafterin in Österreich – und zementiert die Schreckensherrschaft der Taliban noch fester ein“, hält Prammer fest.