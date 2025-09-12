  • 12.09.2025, 12:23:32
  • /
  • OTS0094

NEOS WIEN / Klubobfrau Arapović begrüßt Pensionsanpassung

Wien (OTS) - 

NEOS Wien Klubobfrau Selma Arapović begrüßt die heute erzielte Lösung bei der Pensionsanpassung: „Was früher ein Denkverbot war, ist heute Realität geworden: Die Pensionen werden sozial gestaffelt angepasst. Es war uns besonders wichtig, hier eine Treffsicherheit beim Gesamtpensionseinkommen herzustellen und das Budget nachhaltig zu entlasten. Dafür war es dringend notwendig, dass alle ihren Teil dazu beitragen.“

Wir NEOS haben uns als Teil des Konsolidierungspfads, der sich auch im Regierungsprogramm der Aufschwungskoalition findet, für eine umsichtige Anpassung der Pensionen starkgemacht. Das Budget wird mit dieser Maßnahme im nächsten Jahr um 350 Millionen Euro entlastet – ein toller Erfolg der NEOS-Politik.

Mit unserer Forderung, bei Luxus- und hohen Mehrfachpensionen den Sparstift anzusetzen und das Gesamtpensionseinkommen zur Grundlage zu nehmen, haben NEOS auf Bundesebene zwei wichtige Ziele erreicht: Fairness und soziale Treffsicherheit. Wir wollen diejenigen unterstützen, die es am dringendsten brauchen.

„Diese Einigung zeigt, dass verantwortungsvolles Sparen, mutiges Reformieren und gezieltes Investieren kein Widerspruch sind – sondern der einzige Weg, unser Pensionssystem zukunftssicher zu machen. Wir NEOS stehen für eine Politik, die auf drei Säulen ruht: Sparen mit Verantwortung, Reformen mit Augenmaß und Investitionen mit Weitblick“, sagt Arapović abschließend.

Rückfragen & Kontakt

NEOS Wien Rathausklub
Christoph Pflug
Pressesprecher

Telefon: +43 664 849 15 50
E-Mail: christoph.pflug@neos.eu

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NKW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright