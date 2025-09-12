NEOS WIEN / Klubobfrau Arapović begrüßt Pensionsanpassung

Wien (OTS) -

NEOS Wien Klubobfrau Selma Arapović begrüßt die heute erzielte Lösung bei der Pensionsanpassung: „Was früher ein Denkverbot war, ist heute Realität geworden: Die Pensionen werden sozial gestaffelt angepasst. Es war uns besonders wichtig, hier eine Treffsicherheit beim Gesamtpensionseinkommen herzustellen und das Budget nachhaltig zu entlasten. Dafür war es dringend notwendig, dass alle ihren Teil dazu beitragen.“



Wir NEOS haben uns als Teil des Konsolidierungspfads, der sich auch im Regierungsprogramm der Aufschwungskoalition findet, für eine umsichtige Anpassung der Pensionen starkgemacht. Das Budget wird mit dieser Maßnahme im nächsten Jahr um 350 Millionen Euro entlastet – ein toller Erfolg der NEOS-Politik.



Mit unserer Forderung, bei Luxus- und hohen Mehrfachpensionen den Sparstift anzusetzen und das Gesamtpensionseinkommen zur Grundlage zu nehmen, haben NEOS auf Bundesebene zwei wichtige Ziele erreicht: Fairness und soziale Treffsicherheit. Wir wollen diejenigen unterstützen, die es am dringendsten brauchen.



„Diese Einigung zeigt, dass verantwortungsvolles Sparen, mutiges Reformieren und gezieltes Investieren kein Widerspruch sind – sondern der einzige Weg, unser Pensionssystem zukunftssicher zu machen. Wir NEOS stehen für eine Politik, die auf drei Säulen ruht: Sparen mit Verantwortung, Reformen mit Augenmaß und Investitionen mit Weitblick“, sagt Arapović abschließend.