- 12.09.2025, 12:22:32
- /
- OTS0093
AVISO – Dienstag, 16. September: Präsentation der SPÖ-Wohnkampagne mit SPÖ-Chef Babler und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Seltenheim
Österreichweite Kampagne unter dem Motto „Dein Zuhause, unser Auftrag. Wir machen Wohnen leistbar.“ - Pressekonferenz um 11.30 Uhr, SPÖ-Bundesgeschäftsstelle
Die SPÖ lädt kommenden Dienstag, 16. September 2025, um 11.30 Uhr zur Präsentation der österreichweiten SPÖ-Wohnkampagne „Dein Zuhause, unser Auftrag. Wir machen Wohnen leistbar.“ Die Kampagnenpräsentation mit SPÖ-Bundesparteivorsitzendem, Vizekanzler und Wohnminister Andreas Babler und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim findet vor bzw. bei Schlechtwetter in der SPÖ-Bundesgeschäftsstelle in der Löwelstraße statt. Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen. ****
Die Pressekonferenz wird auch via Livestream übertragen: facebook.com/sozialdemokratie/live
Zeit: Dienstag, 16. September 2025, 11.30 Uhr
Ort: SPÖ-Bundesgeschäftsstelle, Löwelstraße 18, 1010 Wien (bei Schlechtwetter im Sitzungssaal, 2. Stock)
(Schluss) mb/bj
Rückfragen & Kontakt
SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: pressedienst@spoe.at
Website: https://www.spoe.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSK