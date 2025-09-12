AVISO – Dienstag, 16. September: Präsentation der SPÖ-Wohnkampagne mit SPÖ-Chef Babler und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Seltenheim

Wien (OTS) -

Die SPÖ lädt kommenden Dienstag, 16. September 2025, um 11.30 Uhr zur Präsentation der österreichweiten SPÖ-Wohnkampagne „Dein Zuhause, unser Auftrag. Wir machen Wohnen leistbar.“ Die Kampagnenpräsentation mit SPÖ-Bundesparteivorsitzendem, Vizekanzler und Wohnminister Andreas Babler und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim findet vor bzw. bei Schlechtwetter in der SPÖ-Bundesgeschäftsstelle in der Löwelstraße statt. Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen. ****

Die Pressekonferenz wird auch via Livestream übertragen: facebook.com/sozialdemokratie/live

Zeit: Dienstag, 16. September 2025, 11.30 Uhr

Ort: SPÖ-Bundesgeschäftsstelle, Löwelstraße 18, 1010 Wien (bei Schlechtwetter im Sitzungssaal, 2. Stock)

