ÖWA 8/2025: Neuer Jahresrekord! Heute.at erreicht schon jeden zweiten Internetnutzer

Wien (OTS) -

Der steile Wachstumskurs von Heute.at setzt sich ungebrochen fort: Die am Freitag veröffentlichte Reichweitenstudie der unabhängigen Österreichischen Webanalyse (ÖWA) weist für das Dachangebot von "Heute" bereits 3.770.065 Userinnen und User im August 2025 aus. Binnen eines Monats sind somit nochmals 176.051 Leserinnen und Leser neu hinzugekommen.

Das bedeutet konkret: 52,25 Prozent der heimischen Internetnutzer surfen laut ÖWA im Dachangebot von "Heute". Das ist der bisher höchste in diesem Jahr gemessene Wert. Werbetreibende erreichen mit Heute.at bereits mehr als jeden zweiten (!) Internetnutzer über 14 Jahren in Österreich.

Die 3,77 Millionen Leser des "Heute"-Dachangebots griffen von 5,79 Millionen unterschiedlichen Endgeräten (Unique Clients) aus auf die Online-Angebote von "Heute" zu. Die höchste Reichweite erzielte Heute.at in der Bundeshauptstadt Wien mit rund 1,05 Millionen Leserinnen und Lesern.

"Heute"-Chefredakteur Clemens Oistric bedankt sich für die Treue: " Hintergründige Polit-Information, tiefe regionale Verankerung, blitzschnelle Sportupdates und die bunte Welt der Stars – unser Team schafft es, jeden Tag die Geschichten, die sonst niemand schreibt, auf den Punkt zu bringen. Dass wir mittlerweile schon jeden zweiten Internetnutzer im Land erreichen, bestätigt unseren redaktionellen Kurs. Wir werden ihn entschlossen weiterverfolgen. "

Quelle: ÖWA August 2025, Dachangebote, Basis österreichische Internetnutzer:innen ab 14 Jahre