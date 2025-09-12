Theaterfest Niederösterreich 2025 weiter auf Erfolgskurs

St. Pölten (OTS) -

Das Theaterfest Niederösterreich kann eine äußerst erfreuliche Bilanz ziehen: Über 225.500 Besucherinnen und Besucher sahen von Anfang Juni bis Anfang September die 475 Vorstellungen der Bühnen des Theaterfest Niederösterreich.

19 Festspielorte boten heuer 23 Produktionen in den Bereichen Oper, Operette, Musical und Schauspiel. Dazu kamen noch sechs Produktionen für junges Publikum. 225.587 Gäste besuchten in diesem Sommer das Theaterfest Niederösterreich.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Das Theaterfest Niederösterreich ist damit ein starkes Zeichen für kulturelle Nahversorgung und zugleich ein klares Bekenntnis zu unserer kulturellen Identität und damit ein Beitrag zur besten Zukunft unserer Kinder. Mein Dank und meine Anerkennung gelten allen Künstlerinnen, Künstlern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auf und hinter den Bühnen wirken. Mit ihrem spürbaren Engagement für das Theater schaffen sie Erlebnisse, die unser Publikum begeistern, sichtbar in der ausgezeichneten Auslastung. Trotz eines Spielorts weniger konnte das Theaterfest heuer sogar ein leichtes Besucherplus verzeichnen. “

Auch Theaterfest-Obfrau Kristina Sprenger ist vom Erfolg begeistert: „Es ist einfach wunderbar, dass wir heuer auf eine so erfolgreiche Saison zurückblicken dürfen! Alle, die am Theaterfest beteiligt sind, geben mit Leidenschaft und Herzblut alles – und genau diese Hingabe spüren die Menschen im Publikum. Dass wir dafür so viel Begeisterung und Zuspruch erfahren, ist das schönste Geschenk. Im Namen aller Intendantinnen und Intendanten möchte ich mich von Herzen bei unserem Publikum bedanken!“

Die Zahlen im Detail: 179.727 Besucherinnen und Besucher haben die Hauptproduktionen der 19 Spielorte gesehen, was einer Auslastung von 88,1 Prozent entspricht. Insgesamt wurden 25 Zusatzvorstellungen gespielt, vier Vorstellungen mussten aufgrund von Schlechtwetter abgesagt werden. 28.970 Besucherinnen und Besucher bei einer Auslastung von 82,9 Prozent konnten bei „Theaterfest for Kids“ begrüßt werden. 16.913 Menschen haben die Rahmenprogramme der Bühnen besucht.

