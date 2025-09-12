SPÖ-Schieder: Albanien stellt sich für letzte Erweiterungs-Meter auf

Wien (OTS) -

Gestern hat Premierminister Edi Rama in Tirana nach den Parlamentswahlen im Mai sein neues Regierungsteam präsentiert. SPÖ-EU-Delegationsleiter und Albanien-Berichterstatter im Europäischen Parlament, Andreas Schieder, begrüßt die Zusammensetzung des neuen Kabinetts: „Albanien hat sich mit guten und erfahrenen Politiker:innen für die letzten Meter auf dem Erweiterungspfad in die EU aufgestellt. Wenn das Westbalkan-Land das Ziel eines EU-Beitritts bis 2030 erreichen will, braucht es diese starken Personalien, um Reformen weiter voranzubringen und die Verhandlungen erfolgreich weiterzuführen. Insbesondere Elisa Spiropali möchte ich zu ihrer neuen Rolle als Ministerin für europäische und auswärtige Angelegenheiten gratulieren und freue mich auf die künftige Zusammenarbeit. Auch Taulant Balla möchte ich zu seiner neuen Rolle als SP- Fraktionsführer beglückwünschen, genauso wie Toni Gogu als neuer Minister für die Beziehungen zum albanischen Parlament.“ ****

Über den Coup, die künstliche Intelligenz „Diella“ als neue Ministerin für öffentliche Auftragsvergabe zu bestellen, sagt Schieder: „Edi Rama hat der Korruption in Albanien den Kampf angesagt. Die öffentliche Auftragsvergabe in unparteiliche Hände zu geben, die ihre Arbeit nur auf Basis von Fakten verrichten kann, ist ein cleverer Schachzug. Ich freue mich auf ein Zusammentreffen mit Diella.“

Andreas Schieder wird Ende Oktober auf seiner nächsten Reise nach Albanien Termine mit den neuen Regierungsmitgliedern wahrnehmen und lädt auch Journalist:innen ein, ihn dabei zu begleiten.