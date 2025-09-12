FPÖ-Fiedler: „Kein Türkisch-Unterricht für Volksschüler in NÖ“

Sankt Pölten (OTS) -

„Ich bin davon überzeugt, dass viele Pflichtschulen in Niederösterreich unter massivem Druck stehen: personell, finanziell und organisatorisch. In dieser Situation ist es nicht vertretbar, zusätzliche Ressourcen in muttersprachlichen Unterricht für Kinder mit nichtdeutscher Erstsprache zu stecken“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler das Angebot einer Volksschule in NÖ.

Trotz teils mangelnder Deutschkenntnisse wird an jener Volksschule muttersprachlicher Unterricht in Türkisch für 6- bis 9-Jährige angeboten. „Priorität muss der Erwerb der deutschen Sprache haben, alles andere verzögert die Integration“, stellt Fiedler abschließend klar.