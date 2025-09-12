farewellB757: Condor feiert das Ende einer Ära

Frankfurt (OTS) -

Im November verabschiedet sich Condor von ihrer letzten Boeing 757-300 und beendet damit nach 35 Jahren die Ära Boeing bei Condor. Diesen besonderen Anlass feiert Condor am 5. November 2025 mit einem exklusiven Abschiedsflug, mit langjährigen Wegbegleitern und Fans der Boeing 757-300 an Bord. Dafür werden 75 Tickets ab dem 22. September 2025 über den Condor Shop versteigert: https://shop.condor.com/pages/boeing-757

Der Abschiedsflug führt von Frankfurt nach Wien, wo die Boeing 757 mit einem Farewell-Event gewürdigt wird. Zum Abschluss des Tages wird auf dem Rückflug die höchste Party der Welt gefeiert.

„Mit dem Abschied von der Boeing 757 endet eine Ära bei Condor“, so Christian Schmitt, COO bei Condor. „Gleichzeitig starten wir in ein neues Zeitalter mit einer modernen, effizienten und nachhaltigeren Airbus-Flotte. Außerdem ist Condor längst mehr als nur ein Ferienflieger, wie das um die City-Verbindungen erweiterte Streckennetz zeigt. Daher verbinden wir bei unserem Abschiedsflug die Nostalgie unserer letzten B757 mit einem freudigen Blick in die Zukunft, repräsentiert durch unsere City-Destination Wien.“

Wer kein Ticket für den Abschiedsflug ergattert, hat bis Anfang November die Möglichkeit, die letzten Boeing 757-300 in Deutschland noch im Regelflugbetrieb zu erleben. Nach aktuellen Planungen sind bei Condor bis Ende Oktober sechs B757 im Einsatz und verbinden Düsseldorf und Frankfurt mit beliebten Urlaubszielen im Mittelmeerraum. Als letzte Linienflüge sind aktuell die Strecken Frankfurt-Antalya-Frankfurt sowie München-Antalya-München von 27. bis 31. Oktober 2025 vorgesehen. Zusätzlich ist für die Flüge Düsseldorf-Palma-Düsseldorf am 29. Oktober 2025 sowie Frankfurt-Hurghada-Frankfurt am 02. November 2025 eine B757 eingeplant.

Flüge mit Condor können in allen Reisebüros oder online unter www.condor.com gebucht werden.