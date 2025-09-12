SPÖ-Frauen richten wegen Kooperation mit Taliban Protestnote an Innenminister Karner

Wien (OTS) -

Die SPÖ-Frauen kritisieren das gestrige Treffen und die Kooperation von Innenminister Karner mit den Taliban. SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner und SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger betonen heute, Freitag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst: „Seit der Machtübernahme durch die Taliban erfahren Frauen und Mädchen in Afghanistan die schwersten Menschenrechtsverletzungen. Wir kritisieren das Treffen des Innenministers mit den Taliban – Vertretern eines Systems, in dem Menschenrechte mit Füßen getreten werden und in dem Frauen und Mädchen systematisch diskriminiert werden.“ ****

Die Protestnote im vollen Wortlaut:

Sehr geehrter Herr Minister Karner,

seit der Machtübernahme durch die Taliban erfahren Frauen und Mädchen die schwersten Menschenrechtsverletzungen. Frauen und Mädchen wird das Recht auf Bildung verwehrt. Die Taliban verbannen Frauen und Mädchen aus dem öffentlichen Leben, sie sind systematischer Diskriminierung unterworfen. Frauen und Mädchen werden sozial, politisch, wirtschaftlich und rechtlich vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Frauen und Mädchen werden zur kompletten Verhüllung in der Öffentlichkeit genötigt. Frauen und Mädchen wird ihre Würde genommen.

Laut Medienberichten haben Sie als Innenminister die Taliban in Österreich empfangen und mit ihnen kooperiert. Einen Tag, nach dem in Österreich – vor allem seitens der ÖVP – das Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren als Stärkung für Mädchen und im Sinne des Kindeswohls gelobt wurde. Sind Würde und Kindeswohl nur für österreichische Mädchen wichtig? Sind Menschenrechte nicht unteilbar?

Die SPÖ-Frauen kritisieren Ihr Treffen mit den Taliban, mit Vertretern eines Systems, in dem Menschenrechte mit Füßen getreten werden und in dem Frauen und Mädchen systematisch diskriminiert werden.

Dass Sie dieses Treffen noch dazu an 9/11 ansetzen, ist ein irritierendes Signal gegenüber unserer demokratischen Wertegemeinschaft.

Mit freundlichen Grüßen

Eva-Maria Holzleitner, SPÖ-Frauenvorsitzende

Ruth Manninger, SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin

