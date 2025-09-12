  • 12.09.2025, 11:02:03
„Das Gespräch“ zum Thema „Weniger Pension, weniger Gehalt: Ist das gerecht?“

Am 14. September um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Markus Marterbauer, Andreas Treichl, Leon Hartl und Bettina Dorfer-Pauschenwein

Wien (OTS) - 

Wer muss wie viel beitragen, um das Budget zu sanieren? Pensionistinnen und Pensionisten sowie Beamtinnen und Beamte sollen weniger bekommen als vereinbart. Ist das in Zeiten hoher Inflation gerecht, oder sollen auch andere wie Konzerne und Banken mehr beitragen? Reichen die Rezepte der Regierung gegen hohe Preise und können wir uns den Sozialstaat leisten, oder führt an einschneidenden Reformen kein Weg vorbei? Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 14. September 2025, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:

Markus Marterbauer
Finanzminister, SPÖ

Andreas Treichl
Aufsichtsratsvorsitzender ERSTE Stiftung

Leon Hartl
Vorsitzender Österreichische Gewerkschaftsjugend

Bettina Dorfer-Pauschenwein
Bundesvorsitzende Junge Wirtschaft

