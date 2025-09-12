Von Österreich über die USA bis ins All – „Maschek“ am 16. September im ORF

Wien (OTS) -

Von den Salzburger Festspielen über die nationale und internationale Politik bis hin zur Zukunft der Menschen im All – „Maschek“ lassen die Sommermonate Revue passieren und werfen am Dienstag, dem 16. September 2025, um 22.25 Uhr in ORF 1 und schon vorab auf ORF ON wieder einen Blick auf die Wahrheit hinter den Bildern. Außerdem in „DIE.NACHT“: Mit „Clips, Clips, Clips“ präsentieren Stermann und Grissemann zum Auftakt um 21.55 Uhr ein Wiedersehen mit Klassikern und Highlights aus „Willkommen Österreich“. Nach Ottakring geht es um 22.55 Uhr mit „Reiseckers Reisen“.

„Maschek“ (um 22.25 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

In dieser Ausgabe von „Maschek“ schauen die beiden Synchron-Anarchos Peter Hörmanseder und Robert Stachel zurück auf den Sommer. Die Politik war wieder in Salzburg bei den Festspielen: Wer da wohl welche Freikarten bekommen hat? Und wer es noch nicht wusste: Donald Trump und Vladimir Putin haben großes Interesse am österreichischen Fußball. Abseits der Weltpolitik trifft sich die Alpenpolitik, beim Meeting des Bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder mit Bundeskanzler Kurt Stocker geht es offensichtlich um die Wurst. Ex-Grünen Chef Werner Kogler enthüllt seine unerwartete neue Leidenschaft, und der Gärtner der Nation, Karl Ploberger, lässt seinen Sommer daheim Revue passieren. Weiters wird in dieser Ausgabe von „Maschek“ erforscht, welcher Österreicher als erster aus dem All zu uns gesprochen hat. Und es wird auch in die Zukunft der Menschen im All geblickt: Wann landet der erste Mensch auf dem Mars? Alles dazu wissen Donald Trump und Elon Musk. Auf jeden Fall gilt auch diesmal wieder: Wer Klarheit will, muss „Maschek“ schauen, denn die Wahrheit liegt hinter den Bildern.