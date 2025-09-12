Immobilienpreis Cäsar® 2025 – Das sind die Preisträger:innen!

Wien (OTS) -

Im festlichen Ambiente des Schönbrunner Schlosstheaters wurde gestern Abend der begehrte Cäsar® Immobilienpreis bereits zum 19. Mal verliehen. Neun herausragende Persönlichkeiten der heimischen Immobilienbranche wurden in den unterschiedlichen Kategorien für ihre besonderen Leistungen ausgezeichnet.

(Wien, 12.09.2025) – Rund 300 geladene Gäste aus Wirtschaft, Politik und Medien feierten bei der diesjährigen Gala die Erfolge der Preisträger:innen. Charmant und souverän führte erneut Barbara Fleißner durch den Abend. Ermöglicht wurde die Verleihung dank der Unterstützung der Hauptsponsoren Michael Schmidt (3SI Immogroup), Valentin Bauer (IMMOunited), Immanuel Kudlacek (Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien) und Judith Kössner (willhaben).

Die Cäsaren des Jahres 2025 sind:

Bauträger: Oliver Zaininger, Vorstand und Gesellschafter, S+B Gruppe AG

Immobilienverwalterin: Susanne Weinberger, Geschäftsführerin, Weinberger Biletti Immobilien Graz GmbH

Makler: Markus Mendel, Geschäftsführer, EHL Investment Consulting GmbH

Immobiliendienstleisterin: Eva Aschauer, Partnerin ESG Advisory, TPA Group

Real Estate Expert: Nadja Holzer, Prokuristin, STC Development GmbH

Small Diamond: Sandra Hochleitner, Geschäftsführerin, RESH Advisory GmbH

Cäsar International: Manfred Wiltschnigg, Managing Partner, GalCap Europe

Immobilienmanagerin: Isabella Stickler, Obfrau/Vorstandsvorsitzende, Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Alpenland

Lebenswerk: Franz Stiller, Stiller & Hohla Immobilientreuhänder GmbH

Ein starkes Zeichen in bewegten Zeiten

„Die Branche befindet sich 2025 in einem fordernden Umfeld – umso wichtiger ist es, jene Persönlichkeiten zu würdigen, die mit Mut, Innovationskraft und Weitblick Maßstäbe setzen. Alle Preisträger:innen haben Herausragendes geleistet und sind Vorbilder für die gesamte Immobilienwirtschaft. Wir gratulieren sehr herzlich“, so die Vertreter:innen der Partnerverbände FIABCI, immQu, ÖVI, RICS, Salon Real und des Fachverbands der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der WKO, vertreten durch Eugen Otto, Frank Brün, Manuel Plachner, Markus Pusta, Filip Rosa, Irene Rief-Hauser, Ellen Moll und Roman Oberndorfer. Eine besondere Würdigung erfuhr Franz Stiller, Lebenswerk-Preisträger 2025, durch die persönliche Laudatio von Roman Oberndorfer, dem neuen Fachverbandsobmann der WKO der Immobilien- und Vermögenstreuhänder und langjährigen Wegbegleiter des Ausgezeichneten.

Mit großem Einsatz haben folgende Vertreter:innen der Verbandsjury im Rahmen der kleinen Jury den Cäsar über viele Monate hinweg begleitet: Ulrike Höreth (FIABCI), Alexander Bosak (immQu), Markus Pusta (ÖVI), Ernst Eichinger (RICS), Irene Rief-Hauser (Salon Real) und Ellen Moll (Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der WKO).

Iris Einwaller-Probst, Geschäftsführerin der epmedia Werbeagentur und Veranstalterin des Cäsar betont: „Der Cäsar ist mehr als eine Auszeichnung – er ist ein Symbol für Engagement, Professionalität und Leidenschaft in unserer Branche. Wir danken unseren Sponsor:innen, dem gesamten Unterstützerkomitee, der Verbandsjury und der großen Fachjury für ihre Unterstützung und ihren Einsatz!“

Zahlreiche hochkarätige Gäste vertreten

Unter den Gästen befanden sich auch dieses Jahr wieder zahlreiche führende Vertreter:innen der österreichischen Immobilienwirtschaft, darunter Claudia Brey (ÖBB-Immobilienmanagement), Harald Donhauser (Magenta Telekom), Michael Ehlmaier (EHL Immobilien), Katrin Gögele-Celeda (CPI Europe AG), Martina Hirsch (s REAL Immobilien), Anton Holzapfel (Österreichischer Verband der Immobilienwirtschaft), Karoline Imser (IMSER & RIGELE Immobilienbewertung), Roman Oberndorfer (Wirtschaftskammer Österreich, Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder, Eugen Otto (OTTO Immobilien), Stephan Pasquali (3SI Immogroup), Bettina Zaininger (ESTINA Immobilien).

Über den Cäsar®

Seit 2006 zeichnet der Cäsar® Immobilienpreis herausragende Persönlichkeiten der Immobilienbranche aus. Seit 2016 übernehmen die Partnerverbände FIABCI, immQu, ÖVI, RICS, Salon Real und der Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der WKO die inhaltliche Leitung des Awards. Diese Verbände bilden die sogenannte „kleine Jury“, die die Finalist:innen in den verschiedenen Kategorien nominiert. Anschließend wählt die „große Fachjury“, bestehend aus rund 35 Expert:innen der Branche, in einer notariell beaufsichtigten Jurysitzung die Gewinner:innen.

Bildmaterial

Die Bilder der Veranstaltung stehen für redaktionelle Zwecke honorarfrei zur Verfügung, sofern der Bildnachweis „Sandra Oblak/epmedia Werbeagentur“ angegeben wird.



epmedia Werbeagentur GmbH

Victoria Schuch

Tel.: +43 699 151 26 619

E-Mail: victoria.schuch@epmedia.at