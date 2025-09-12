Grüne Wien/Pühringer, Kraus: Über 20.000 Unterschriften gegen roten Öffi-Preishammer

Wien (OTS) -

Über 20.000 Menschen haben bereits die Online-Petition der Wiener Grünen gegen die drastischen Öffi-Verteuerungen von Rot-Pink unterzeichnet – und es kommen minütlich weitere dazu. Seit Donnerstagfrüh machen die Grünen mit zahlreichen Unterschriften-Aktionen in der ganzen Stadt weiter Druck auf die Stadtregierung. Schließlich soll ab 2026 die Jahreskarte der Wiener Linien 467 Euro kosten – über 100 Euro mehr als bisher. Auch die Tarife für Jugendliche, Studierende und ältere Menschen steigen teilweise um das Doppelte.

Großer Ärger über gebrochenes Wahlversprechen

„Die Menschen haben darauf vertraut, dass das 365Ꞓ-Jahresticket hält. In Gesprächen mit den Öffi-Fahrgästen ist zu hören und zu spüren, dass viele von Bürgermeister Ludwig enttäuscht sind, weil er sein Versprechen nur vier Monate nach der Wahl gebrochen hat“, so Judith Pühringer, Parteivorsitzende Grüne Wien, die bei der ersten Verteilaktion am Gürtel im Einsatz war. „Der große Zuspruch für unsere Petition zeigt, dass der rote Öffi-Preishammer die Wiener:innen mit voller Wucht trifft. Gemeinsam mit ihnen setzen wir alle Hebel in Bewegung, um die falsche und kurzsichtige Verteuerung der Öffis noch aufzuhalten“, so Peter Kraus, Parteivorsitzender Grüne Wien, der am Reumannplatz Flyer verteilt hat.

Sondergemeinderat am 22. September

Die Wiener Grünen kämpfen weiterhin mit voller Kraft gegen die verfehlte Kürzungspolitik von SPÖ-Neos und die Zerstörung der 365-Euro-Jahreskarte an. Am 22. September findet auch der von den Grünen beantragte Sondergemeinderat „Rot-Pinker Vorschlaghammer: Die Stadtregierung kürzt ziel- und planlos in der Daseinsvorsorge" statt.

Link zur Petition: https://wien.gruene.at/petition-jahreskarte