AK Anderl zu Pensionen: Budgetsanierung braucht auch neue Einnahmen

Wien (OTS) -

Angesichts der budgetären Lage beurteilt AK Präsidentin Renate Anderl die aktuelle Pensionserhöhung als vertretbar: „Der Großteil der Pensionist:innen bekommt die volle Erhöhung von 2,7 Prozent, das ist gut, das ist vor allem für die Frauen gut. Leider war der Spielraum auch hier, wie in anderen Bereichen, sehr eingeengt. Die Bundesregierung hat die Mammutaufgabe, das Budget zu stabilisieren, der AK ist dabei soziale Ausgewogenheit wichtig.“

Anderl fordert daher einmal mehr, dass zur Budgetsanierung auch neue Einnahmen beitragen müssten. „Im Regierungsprogramm ist dazu einiges vorgesehen, aber da geht noch mehr: Durch konsequente Bekämpfung von Steuerbetrug ist sehr viel Geld zu holen, dass darf man generell nicht liegen lassen, und schon gar nicht in der angespannten Budgetlage.“

Die Basis für gute Pensionen sieht Anderl in der Arbeitswelt, es liege in der Verantwortung der Betriebe, dass die Menschen im Arbeitsleben gute Einkommen und gesunde Arbeitsbedingungen haben, damit sie sich auch in der Pension ihr Leben in guter Gesundheit leisten können. „Das Älterenbeschäftigungspaket wird dafür ein geeignetes Instrument sein, es muss schnell auf Schiene gebracht werden.“