Masters of Dirt – Freestyle Firestorm – die STADION SHOW!

Klagenfurt (OTS) -

Motorenlärm, brennendes Adrenalin und Stunts, die die Gesetze der Physik außer Kraft setzen – nach über zehn Jahren Pause kommt die legendärste Freestyle-Show der Welt zurück ins Wörthersee Stadion Klagenfurt: Am 27. Juni 2026 feiert Masters of Dirt – Freestyle Firestorm das größte Action-Spektakel, das der Süden Österreichs je gesehen hat!

Masters of Dirt ist mehr als eine Show – es ist ein Welterfolg made in Vienna, gefeiert von Europa bis Dubai, in über 20 Ländern ausverkauft und in der Szene berühmt-berüchtigt für immer neue, verrücktere Stunts. Was 2003 in Wien begann, ist heute die Nummer 1 Freestyle-Show der Welt – und bringt die besten Rider, Fahrer und Athlet*innen exklusiv nach Kärnten.

Damals sorgten schon 27.000 Besucher*innen für eine mega Stimmung – Masters of Dirt Ticketrekord - doch diesmal peilen die Veranstalter die magische Grenze von 30.000 Fans an, also ein komplett ausverkauftes Stadion! Kein Wunder: Denn 2026 gibt es mehr Action, mehr Show und mehr Nervenkitzel als je zuvor. Von Freestyle Motocross über BMX und Mountainbike bis hin zu Snowmobiles und RZR-Buggies – hier explodiert die Arena in einem Mix aus Extremsport, Pyrotechnik, Musik, Party und purem Wahnsinn. Dazu wagen die Stars der Szene Weltrekordversuche live vor Publikum. Zusätzlich zur genialen Stadionshow wird es ab 13:00 Uhr am Stadionvorplatz wieder ein tolles Masters of Dirt Fan-Village geben - Infos folgen!

Das Beste: Masters of Dirt ist für alle da! Mit unseren attraktiven Ticketkategorien ist für jedes Budget etwas dabei. Zusätzlich erhalten Kinder 20 % Ermäßigung – so können auch die jüngsten Fans ihre Stars hautnah erleben.

Einzigartig. Spektakulär. Atemberaubend. Das ist Masters of Dirt – Freestyle Firestorm. Die große Stadionshow. Die beste Show der Welt.

Tickets sind ab Montag, 15.09. um 10:00 Uhr in allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen des Landes & direkt unter www.semtainment.at erhältlich.