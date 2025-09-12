Wien (OTS) -

Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Brigittenau findet am Mittwoch, den 17. September 2025, um 18.00 Uhr im Sitzungssaal 2.19 in der Bezirksvorstehung 20, Brigittaplatz 10, 1200 Wien, statt.

Die Bezirksvertretungssitzung wird auch als Livestream im Internet übertragen und ist über die Bezirkswebsite abrufbar: https://www.wien.gv.at/brigittenau/sitzung-bezirksvertretung-livestream

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 20. Bezirk, Tel. 01/4000-20115 und E-Mail post@bv20.wien.gv.at .

