Unterschätzte Verantwortung beim Hausverkauf: Thomas Fleischanderl erklärt

Ein Hausverkauf wirkt auf den ersten Blick oft unkompliziert: Online-Inserat, Besichtigungen, Notartermin – fertig. In der Praxis jedoch treten schnell rechtliche und organisatorische Herausforderungen auf. Fehlende Unterlagen, mangelnde Angaben oder ungenaue Beschreibungen im Exposé können tiefgreifende Folgen haben. Thomas Fleischanderl, Lizenzpartner von VON POLL IMMOBILIEN und erfahrener Immobilienmakler in Linz und Wels, macht aufmerksam: „Wer ohne fachlich kompetente Begleitung verkauft, riskiert nicht nur rechtliche Probleme und langwierige Verkaufsprozesse, sondern oft finanzielle Verluste.“

Welche Risiken hat privater Immobilienverkauf in Oberösterreich?

„Verkäufer haften auch für Informationen, die sie gutgläubig geben“, verdeutlicht Thomas Fleischanderl. Eine falsch angegebene Wohnfläche, verschwiegene Sanierungen oder nicht genehmigte Umbauten können zu teuren Streitfällen führen. Besonders bei Altlasten, fehlenden Genehmigungen oder baurechtlichen Abweichungen besteht eine klare Offenlegungspflicht. Laut dem Immobilienmakler in Oberösterreich bei VON POLL IMMOBILIEN Linz liegt das größte Risiko oft in der Unwissenheit: „Käufer können auch nach dem Hausverkauf Ansprüche geltend machen, wenn Mängel nicht transparent kommuniziert wurden.“

Immobilienbewertung mit Thomas Fleischanderl: realistischer Marktwert

Eine professionelle Immobilienbewertung ist mehr als nur eine Zahl. Linzer Immobilienmakler Thomas Fleischanderl verbindet Marktkenntnis, bautechnisches Wissen und rechtliche Expertise, um einen realistischen und nachvollziehbaren Marktwert des Hauses zu ermitteln. Dazu gehört immer eine persönliche Besichtigung, bei der Zustand, Lage, Ausstattung sowie wirtschaftliche und rechtliche Aspekte berücksichtigt werden.

Fleischanderl bereitet alle Unterlagen für den Hausverkauf vollständig vor

Zur rechtssicheren Vorbereitung zählen laut Thomas Fleischanderl Grundbuchauszug, Bebauungsplan, Wohnungseigentumsvertrag, Nutzwertgutachten, Energieausweis und alle relevanten Genehmigungen für das Haus. „Nur wenn Interessenten ein vollständiges Bild erhalten, sind Eigentümer auf der sicheren Seite“, so der Immobilienexperte von VON POLL IMMOBILIEN Linz. Diese Gründlichkeit schafft Vertrauen und sorgt für einen reibungslosen Ablauf des Verkaufsprozesses.

Emotionale Bindung kann den Hauspreis bei Verkauf verzerren

Viele private Verkäufer setzen aufgrund persönlicher Bindung zu hohe Verkaufspreise an. Das schreckt Interessenten ab und verlängert die Vermarktungsdauer. „Als neutraler Makler kann ich objektiv agieren, realistische Preisstrategien entwickeln und so Käufer und Verkäufer auf einer sachlichen Ebene zusammenbringen“, erklärt Thomas Fleischanderl.

Hausverkauf in Oberösterreich: Der Makler in Linz kümmert sich um alles

Von der ersten Beratung über die Immobilienbewertung des Hauses und die Preisstrategie bis hin zur Schlüsselübergabe übernimmt der Immobilienmakler in Linz-Land und Wels-Land die komplette Abwicklung: Exposé-Erstellung, Koordination von Besichtigungen, Kaufanbote, Verhandlungen, Finanzierungsbestätigung, Notarabstimmung und Übergabeprotokoll. Thomas Fleischanderl, Lizenzpartner von VON POLL IMMOBILIEN Linz, meint: „Ein Hausverkauf ist komplexer, als viele denken. Wer auf Fachwissen und Struktur setzt, spart Zeit, vermeidet Fehler und erzielt einen marktgerechten Preis.“

Weitere Informationen zu Hausverkauf in Oberösterreich und den Dienstleistungen von Thomas Fleischanderl gibt es unter www.von-poll.com/linz.

