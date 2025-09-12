Ortstaxe neu: Wiener Hotels sehen auch Chancen

Wien (OTS) -

Dass die Erhöhung der Ortstaxe mit 1. Dezember gerade noch abgewendet werden konnte, lässt Wiens Tourismusunternehmer aufatmen. Dass die Ortstaxe nun erst zur nächsten Sommersaison steigt, rettet den Hotels die Winter und Frühlingssaison. „Wir sind ja für die kommenden Adventwochenenden schon teilweise sehr gut gebucht, viele Hotels haben gerade vor Weihnachten auch Stammgäste, die jedes Jahr die vorweihnachtliche Stimmung in Wien erleben wollen. Und die haben bereits im Vorjahr für heuer gebucht – und die Preise fixiert“, erklärt der neue Fachgruppenobmann der Hotellerie in Wien, Felix Neutatz, das Aufatmen in der Branche. Denn in den letzten Wochen hat das Weihnachtsgeschäft angezogen, auch das Songcontest-Wochenende ist bereits gut gebucht: „Da sind viele Verträge unter Dach und Fach, wir werden nach einem etwas schwächeren Sommer wieder einen guten Winter haben“.

Neben der Verschiebung der Ortstaxe wurde in den Verhandlungen mit der Stadt aber auch eine weitere, für die Branche wichtige Weichenstellung fixiert. So ist es aufgrund der Berechnungsmethode derzeit nicht möglich, auf Preislisten oder Verträgen die Ortstaxe extra auszuweisen, nun soll gemeinsam mit der Erhöhung diese Möglichkeit geschaffen werden. Neutatz: „Damit werden unsere Preise endlich viel leichter vergleichbar. Denn sowohl national als auch international ist es durchaus üblich, den reinen Zimmerpreis – ohne Ortstaxe – auf Preislisten anzuführen und die Ortstaxe extra auszuweisen. Damit hatten wir als Wiener Hotels immer das Problem, dass unsere Inklusiv-Preise mit denen ohne Ortstaxe verglichen wurden, was uns vergleichsweise teurer aussehen ließ.“ Wie diese Auszeichnung künftig fixiert wird, ist Gegenstand der laufenden Gespräche: „Ich bin zuversichtlich, dass wir hier eine gute Lösung finden werden.“

Zu Felix Neutatz

Mit 1. September übernahm der Wiener Hotelier Felix Neutatz den Obmann-Sitz der Fachgruppe Hotellerie in der Wirtschaftskammer Wien. Der 49-jährige General Manager betreibt zwei privat geführte Hotels im ersten Bezirk in Wien.