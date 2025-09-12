ÖGB-Hörmann: „2.599 Euro für Ferienbetreuung – Familien zahlen den Preis für politisches Nichthandeln!“

Wien (OTS) -

Eine Tiroler Familie hat für die Sommerferienbetreuung ihrer zwei Kinder 2.599 Euro für neun Wochen ausgegeben. Eine vergleichbare Familie in Niederösterreich zahlte trotz tatkräftiger Hilfe der Großeltern 897,10 Euro. Das zeigen aktuelle Recherchen des ÖGB. Das sind nur zwei von tausenden Familien in Österreich, für die die Sommerferien vor allem ein organisatorischer und finanzieller Kraftakt sind. „2.599 Euro für Ferienbetreuung sind ein Wahnsinn, das können sich viele Familien nicht leisten“, warnt Christa Hörmann, gf. Bundesfrauenvorsitzende des ÖGB. „Die Familien zahlen den Preis für politisches Nichthandeln!“, so die Gewerkschafterin.

Hörmann weiter: „Kinderbetreuung ist keine Privatsache – sie ist Grundvoraussetzung für Gleichstellung und soziale Gerechtigkeit. Familien dürfen nicht länger allein gelassen werden!“ Die ÖGB-Frauen fordern deshalb „einen Sommerbetreuungsgipfel mit den zuständigen Ministerien, Städte- und Gemeindebund, Sozialpartnern sowie großen Anbietern von Ferienbetreuung, um endlich Lösungen für dieses Problem zu schaffen!“

Das größte Problem sind die hohen Kosten für externe Betreuung, aber auch die regionalen Unterschiede in Öffnungszeiten und Schließtagen. „Derzeit ist eine Betreuung über neun Wochen Ferien nur mit teuren Feriencamps, Urlaub der Eltern und Großeltern möglich. Das kann nicht sein!“, so Hörmann.

Die ÖGB-Frauen fordern:

Sofortige Einberufung eines bundesweiten Sommerbetreuungsgipfels, um endlich Lösungen zu schaffen – nicht irgendwann im Herbst, sondern jetzt!

Einheitliche, flächendeckende Öffnungszeiten und kostenfreie, ganztägige Ferienangebote für alle Familien in ganz Österreich.

Inklusive Programme, auch für Kinder mit Behinderung – Ferienbetreuung darf kein Luxus sein, sondern ist ein Grundrecht.

„Es reicht! Schluss mit Ausreden – es braucht jetzt gesellschaftliche und politische Verantwortung. Familien dürfen nicht weiter Opfer des Betreuungschaos sein – der Sommerbetreuungsgipfel ist überfällig“, so Hörmann abschließend.