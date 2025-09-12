younion-Kattnig: Stärkung der öffentlichen Dienstleistungen als Schlüssel zur europäischen Zukunft

Wien (OTS) -

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) hat eine bedeutende Stellungnahme zur Rolle der öffentlichen Dienstleistungen in der Europäischen Union verabschiedet. Unter der Leitung von Berichterstatter Thomas Kattnig, Mitglied im Bundespräsidium der younion _ Die Daseinsgewerkschaft, wird die zentrale Bedeutung dieser Dienstleistungen für die Wettbewerbsfähigkeit, den sozialen Zusammenhalt und die Demokratie betont.

Öffentliche Dienstleistungen wie Gesundheitsversorgung, Bildung und öffentlicher Verkehr sind nicht nur technische Angebote, sondern essenzielle Elemente des Gemeinwohls. Sie fördern die soziale Eingliederung und stärken das Vertrauen in staatliche Institutionen.

Der EWSA fordert die EU-Kommission auf, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um die Bedeutung moderner öffentlicher Dienstleistungen zu unterstreichen und einen Aktionsplan zu entwickeln.

Thomas Kattnig: „In der Stellungnahme wurde auch die Wichtigkeit des Personals betont. Sie haben ein enormes Wissen, mit dem sie Probleme rasch lösen können. Sie haben Respekt und eine faire Bezahlung verdient. Die Finanzierung der Dienstleistungen sollte als Investition in die Zukunft gesehen werden. Der EWSA fordert Reformen des Finanz- und Regelungsrahmens, um eine angemessene und stabile Finanzierung sicherzustellen.“

Die Stellungnahme hebt die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes bei Maßnahmen für öffentliche Dienstleistungen hervor, der die langfristige Konvergenz und Resilienz in der EU fördert. Der EWSA fordert eine regelmäßige Überwachung und Bewertung dieser Dienstleistungen, um ihren strukturellen Beitrag zur Nachhaltigkeitswende zu verdeutlichen.

Thomas Kattnig: „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um in öffentliche Dienstleistungen zu investieren. Das kurbelt nicht nur die Wirtschaft an, sondern sichert auch das moderne Leben der kommenden Generationen. Gleichzeitig müssen auch die Lebenshaltungskosten gesenkt werden, denn das ist laut neuester Umfrage jenes Thema, dass die Menschen am meisten beschäftigt. Vor allem in Österreich mit seiner Rekordinflation und dem nicht erklärbaren ‚Österreich-Aufschlag‘. Ich werde Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen daran erinnern, was sie bei ihrer Rede zur Lage der Union explizit versprochen hat: Günstigere Energie und mehr Wohnraum.“